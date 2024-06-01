ABD, Katar ve Mısır İsrail ile Hamas'a çağrıda bulundu

Politika

ABD, Katar ve Mısır tarafından ortak yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas'a dün ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı.

ABD, Katar ve Mısır tarafından İsrail ile Hamas'a çağrı yapıldı. Katar medya ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD, Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından dün duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Bu ilkeler, tüm tarafların taleplerine hizmet eden, uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve esirler ile onların ailelerine acil yardım sağlayacak bir anlaşmayı bir araya getirdi. Bu anlaşma kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunuyor" ifadeleri kullanıldı. - DOHA