ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Tahliye Edildi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi. - WASHINGTON