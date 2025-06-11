Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Tahliye Edildi - Son Dakika
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