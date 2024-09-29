ABD'nin GKRY'ye Silah Ambargosu Uzatıldı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması sonrası açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adadaki silahlanmayı artıracağı vurgulanarak, "ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022 yılında kapsamını genişlettiği ve 2023 yılında uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağı açıklanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak ediyoruz. Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA