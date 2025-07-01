ABD'nin Suriye Yaptırımları Kaldırıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD tarafından, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olmasının olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı X'ten ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ile ilgili açıklama yaptı. Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının bir bölümünü daha kaldırmasını değerlendirdi. Keçeli, "ABD yönetiminin, Suriye hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. Türkiye, Suriye'nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir" ifadelerini kullandı.