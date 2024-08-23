ABD Savunma Bakanı İran'ın İsrail'e saldırısı ihtimalini ele aldı

Politika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "İran ve vekillerinin İsrail'e saldırması ihtimalini" ele aldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına aralıksız devam eden İsrail, İran'ın olası saldırısını da tetikte bekliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "İran ve vekillerinin İsrail'e saldırması ihtimalini" görüştüğünü bildirdi. Ryder, ikilinin Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ve "çocuk felci potansiyel yayılımının el alınması ihtiyacını" da ele aldığını aktardı. Ryder açıklamasında, "Bakan Austin, ABD'nin İran ve vekillerinin saldırı planlarını izlemeye devam ettiğini ve İsrail'i savunmak, ABD personeli ile tesislerini korumak için bölgede iyi bir şekilde konumlandığını Bakan'a bildirdi" dedi.

"Saldırganı cezalandırmak İran'ın hakkıdır"

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine değinerek, bu suikastın "İran'ın güvenlik ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" olduğunu söyledi. Arakçi, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarak, "Saldırganı cezalandırmak İran'ın hakkıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON