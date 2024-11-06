ABD Seçimlerinde Trump 214, Harris 179 Delege Kazandı

Politika

ABD başkanlık seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 214 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise 179 delege kazandı. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday başkanlık seçiminin galibi olacak.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde oy sayımı birçok eyalette sürerken, resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye devam ediyor. Buna göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah, Idaho, ve Wyoming'de seçimi kazanarak 214 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise Washington, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 179 delege sayısı elde etti. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday başkanlık seçiminin galibi olacak. - WASHINGTON