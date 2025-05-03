ABD, Suudi Arabistan'a Füze Satışını Onayladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Suudi Arabistan'a Füze Satışını Onayladı

ABD, Suudi Arabistan'a 3.5 milyar dolara AIM-120C-8 füzelerinin satışını onayladı.

03.05.2025 11:07
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füzeler ve ilgili ekipmanın 3.5 milyar dolar karşılığında satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Krallığı'na AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füzeler ve ilgili ekipmanın 3.5 milyar dolara satışına onay verdiği duyuruldu. Kongre'ye satışa ilişkin gerekli bildirimin yapıldığı belirtildi. Satışın Körfez bölgesinde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan bir ülkenin güvenliğini iyileştirerek ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyeceği ifade edildi. Söz konusu ekipman ve desteğin bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, bin adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli füze (AMRAAM) ve 50 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm kiti, yedek parça ve lojistik destek talebinde bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Suudi Arabistan'a Füze Satışını Onayladı - Son Dakika

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