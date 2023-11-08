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ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i Gazze'deki ateşkes açıklamaları nedeniyle sansürledi - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i Gazze'deki ateşkes açıklamaları nedeniyle sansürledi

08.11.2023 11:41  - Güncelleme: 16:40

ABD Temsilciler Meclisi, Filistin kökenli Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in Gazze'de ateşkes açıklamaları nedeniyle sansür kararı aldı. Karar, 234'e karşı 188 oyla kabul edildi. Tlaib'in '7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin yalan söylemleri teşvik etme ve İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunma' söylemlerine son vermesi istendi. Tlaib ise karara savunma yaparak yanıt verdi.

Cumhuriyetçi Parti'den Meclis Üyesi Rich McCormick'in teklifiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde dün oylanan ve kabul edilen kararda, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Demokrat Parti'den Meclisi Üyesi Rashida Tlaib kınandı. Tlaib'in, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısına ilişkin yalan söylemleri teşvik etme ve İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunma söylemlerine son vermesi istendi.

"SUSMAYACAĞIM"

Filistin kökenli ABD vatandaşı Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ise kararla ilgili dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı savunma açıklamasında "Kongrede görev yapan tek Filistinli Amerikalı benim Sayın Meclis Başkanı ve benim bakış açıma burada her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Susmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim" dedi.

"FİLİSTİNLİ VE İSRAİLLİ ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI BİRBİRİNDEN FARKSIZDIR"

"Açık konuşayım, eleştirim her zaman İsrail hükümetine ve Netanyahu'nun eylemlerine yönelik oldu. İnsanları ve hükümetleri ayırmak önemlidir Sayın Meclis Başkanı. Hiçbir hükümet eleştirinin üstünde değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin Yahudi aleyhtarı bir düşünce olduğu ve çok tehlikeli bir emsal olduğu fikri, ülke genelinde insan hakları adına konuşan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor" diyen Meclisi Üyesi Rashida Tlaib; "Filistinli ve İsrailli çocukların çığlıkları bana göre (birbirinden) farksızdır" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i kınadı

SANSÜR NİTELİĞİNDEKİ KINAMA KARARI NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi kurallarına göre, bir Kongre üyesinin kınanması için yapılan oylama, üyenin davranışının kamuoyu önünde kınanmasının ötesinde bir güce sahip değildir. Karar, bir meclis üyesinin Kongre'deki ayrıcalıklarını yok saymaz ya da üyeyi ihraç etmez. Kararının geçmesi için basit bir çoğunluk yeterlidir.

Kınama kararı, ABD Temsilciler Meclisi tarihinde nispeten nadirdir, tarihte sadece 25 Temsilciler Meclisi üyesi için bu kınama kararı alınmıştır ve Tlaib, 26'ncı oldu. Dünkü oylama, Kongre'nin ilk Filistin asıllı Amerikalı üyesi olan Tlaib'in kınanması için birkaç hafta içinde yapılan ikinci girişim oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i Gazze'deki ateşkes açıklamaları nedeniyle sansürledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi, Rashida Tlaib'i Gazze'deki ateşkes açıklamaları nedeniyle sansürledi - Son Dakika
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