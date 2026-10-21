ABD, Trump'ın ikinci döneminde 300 binden fazla kişinin vizesini iptal etti - Son Dakika
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ABD, Trump'ın ikinci döneminde 300 binden fazla kişinin vizesini iptal etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Ocak 2025'te başlayan ikinci Trump döneminde 300 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. İptaller arasında İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden Filistin yanlısı yabancı göstericilerin vizeleri de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde 300 binden fazla kişinin ABD vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

ABD yönetimi, vize iptallerine devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Tommy Pigott sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak 2025'te başlayan ikinci Trump döneminde 300 binden fazla kişinin ABD vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Sözcü Pigott, "300 binden fazla vize iptaliyle Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda daha fazla vize iptal etti. Mesaj açık ve net: Vizeyle burada bulunan yabancıların kanunu çiğnemelerine, dolandırıcılık yapmalarına veya ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmalarına kesinlikle tolerans göstermiyoruz. Sınırlarımızın ve ulusumuzun güvenliğini sağlamak için önlemler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vize iptalleri arasında, ABD'nin müttefiki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Filistin yanlısı yabancı göstericilerin vizeleri de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı 10 Ağustos'ta yayınladığı bir güncellemede, Trump'ın Ocak 2025'te başlayan ikinci görev süresinden bu yana vize iptallerinin sayısının 175 bini aştığını belirtmişti.

ABD'de göçmenlere yönelik baskı

Trump, göçmenlere yönelik sert önlemlerinin ve sınır dışı etme hamlelerinin iç güvenliği artırmayı amaçladığını savunuyor. İnsan hakları savunucuları ise bu sert önlemlerin adil yargılama ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini ve özellikle ırksal profilleme konusunda endişelerini dile getiren etnik azınlıklar için güvensiz bir ortam oluşturduğunu belirtiyor.

Trump yönetimi, yabancı protestocuları sınır dışı etme girişimlerine ek olarak göçmenlerin ve vize başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının daha sıkı bir şekilde incelenmesini de uygulamaya koymuştu. İnsan hakları savunucuları, hükümetin muhalifleri hedef almak için ulusal güvenlik gerekçelerini kullandığını ve Minnesota'daki Somalili-Amerikalı topluluğu gibi göçmen topluluklarını hedef almak için münferit dolandırıcılık vakalarını kullandığını söylüyor.

Trump, 2024 seçim kampanyasında yasa dışı göçü durdurma sözü vermiş olsa da yönetimi bazı çalışma vizeleri için yüksek ücretler getirerek yasal göçü de zorlaştırmıştı.

Kaynak: İHA
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