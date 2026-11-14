ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuş yasağını kaldırdı; 8 binden fazla uçuş iptal edildi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuş yasağını kaldırdı; 8 binden fazla uçuş iptal edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuş yasağını kaldırdı; 8 binden fazla uçuş iptal edildi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durduran kararın kaldırıldığını ve hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu. Karar nedeniyle 8 binden fazla uçuş iptal edildi; 1,5 milyondan fazla yolcunun etkileneceği belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durdurma kararının kaldırıldığını, hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu. Duffy, aksaklığın ülkenin eskiyen hava trafik kontrol altyapısındaki arızalardan kaynaklandığını ifade etti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, yerel saatle 15.36'da (TSİ 23.36) ABD Sivil Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelinde radar ve iletişim sistemlerinde sorun yaşadığını, derhal uçuşları durdurma kararı alındığı ifade etti. Bakan Duffy, eski telekomünikasyon ekipmanlarının aşırı yüklenmesi sonucu iletişim ve radar sorunlarının yaşandığını ve bu durumun ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açtığını söyledi. Uçuşların durdurulmasının nedeninin hava trafik kontrol altyapısının eski olmasından kaynakladığını ifade eden Duffy, Kongre'ye sistemi modernize etmek için daha fazla ödenek ayırma çağrısında bulundu. Duffy, "Arızalanan eski donanımdı" diyerek Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında kurulan yeni ekipmanların arızalanmadığını sözlerine ekledi. Trump'ın sistemi modernize etmek için ilk olarak 12.5 milyar dolar yatırım sağladığını belirten Duffy, bu paranın yenilemenin sadece bir kısmını karşıladığını söyledi. Duffy, 50 milyar dolara daha ihtiyaç olduğunu, Kongre'nin kalan kaynakları sağlaması gerektiğini savundu. Duffy, yıllardır tekrarlanan ekipman arızalarına ve sistemi yükseltme yönündeki çabaları işaret ederek, "Gerçekten çalışan bir hava trafik kontrol sistemine sahip olmaktan daha önemli ne olabilir?" dedi.

Uçuşları durdurma kararı kaldırıldı, hava sahası yeniden açıldı

Duffy, FAA'nın ülke genelindeki uçuş yasağının ardından hava sahasını yerel saatle 20.15'te (TSİ 04.15) yeniden açtığını, ancak uçuş operasyonlarının kademeli olarak yeniden başlayacağını ifade etti. Duffy, "Mümkün olduğunca çok uçuşu gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi. Duffy, kalkışların pilot ve kabin görevlilerinin müsaitliğine bağlı olacağını belirterek havayollarının kalan uçuşlara sabah saatlerinde yeniden başlamak için çalışacaklarını belirtti.

"Siber saldırıdan kaynaklanmadı"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise soruşturmacıların siber saldırı veya İran'ın arızaya yol açtığına dair herhangi bir kanıt bulamadığını, ancak yetkililerin kötü niyetli faaliyetleri de göz ardı etmediğini söyledi.

1.5 milyondan fazla yolcu etkilenecek

Associated Press'in haberine göre ülke genelinde uçuşların durdurulmasından ABD genelinde 1.5 milyondan fazla yolcu, etkilenecek. Havayolları ve havaalanları biriken iş yükünü gidermeye çalışırken, gecikmeler bir süre daha devam edecek.

Uçuşların durdurulması kararı nedeniyle ülke genelinde 8 binden fazla uçuş iptal edildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHavacılıkTeknolojiGüvenlikPolitikaEkonomiTrafikUlaşımGüncelDuffyDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:44:40. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuş yasağını kaldırdı; 8 binden fazla uçuş iptal edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android