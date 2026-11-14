ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuş yasağını kaldırdı; 8 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durdurma kararının kaldırıldığını, hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu. Duffy, aksaklığın ülkenin eskiyen hava trafik kontrol altyapısındaki arızalardan kaynaklandığını ifade etti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, yerel saatle 15.36'da (TSİ 23.36) ABD Sivil Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelinde radar ve iletişim sistemlerinde sorun yaşadığını, derhal uçuşları durdurma kararı alındığı ifade etti. Bakan Duffy, eski telekomünikasyon ekipmanlarının aşırı yüklenmesi sonucu iletişim ve radar sorunlarının yaşandığını ve bu durumun ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açtığını söyledi. Uçuşların durdurulmasının nedeninin hava trafik kontrol altyapısının eski olmasından kaynakladığını ifade eden Duffy, Kongre'ye sistemi modernize etmek için daha fazla ödenek ayırma çağrısında bulundu. Duffy, "Arızalanan eski donanımdı" diyerek Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında kurulan yeni ekipmanların arızalanmadığını sözlerine ekledi. Trump'ın sistemi modernize etmek için ilk olarak 12.5 milyar dolar yatırım sağladığını belirten Duffy, bu paranın yenilemenin sadece bir kısmını karşıladığını söyledi. Duffy, 50 milyar dolara daha ihtiyaç olduğunu, Kongre'nin kalan kaynakları sağlaması gerektiğini savundu. Duffy, yıllardır tekrarlanan ekipman arızalarına ve sistemi yükseltme yönündeki çabaları işaret ederek, "Gerçekten çalışan bir hava trafik kontrol sistemine sahip olmaktan daha önemli ne olabilir?" dedi.

Uçuşları durdurma kararı kaldırıldı, hava sahası yeniden açıldı

Duffy, FAA'nın ülke genelindeki uçuş yasağının ardından hava sahasını yerel saatle 20.15'te (TSİ 04.15) yeniden açtığını, ancak uçuş operasyonlarının kademeli olarak yeniden başlayacağını ifade etti. Duffy, "Mümkün olduğunca çok uçuşu gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi. Duffy, kalkışların pilot ve kabin görevlilerinin müsaitliğine bağlı olacağını belirterek havayollarının kalan uçuşlara sabah saatlerinde yeniden başlamak için çalışacaklarını belirtti.

"Siber saldırıdan kaynaklanmadı"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise soruşturmacıların siber saldırı veya İran'ın arızaya yol açtığına dair herhangi bir kanıt bulamadığını, ancak yetkililerin kötü niyetli faaliyetleri de göz ardı etmediğini söyledi.

1.5 milyondan fazla yolcu etkilenecek

Associated Press'in haberine göre ülke genelinde uçuşların durdurulmasından ABD genelinde 1.5 milyondan fazla yolcu, etkilenecek. Havayolları ve havaalanları biriken iş yükünü gidermeye çalışırken, gecikmeler bir süre daha devam edecek.

Uçuşların durdurulması kararı nedeniyle ülke genelinde 8 binden fazla uçuş iptal edildi.