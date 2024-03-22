ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Moskova saldırısı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Moskova saldırısı hakkında açıklama yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını belirtti.

22.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:29
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Moskova saldırısı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Moskova saldırısı hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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