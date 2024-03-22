ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Moskova saldırısı hakkında açıklama yaptı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi. - WASHINGTON
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CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul ziyareti kapsamında, Galeri Eyüp Sultan'da 'Geçmişin İzinde Hat Sergisi'ni ziyaret etti. Hat tablolarını inceleyen Fidan, tablolar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidan, daha sonra, Fatih Camii yerleşkesinde kurulan 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Fatih Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan, burada gençlerle sohbet etti. Fidan, İstanbul Eyüp Sultan'da da esnaf ziyaretinde bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara hitap ettiği esnada kendisini iten bipolar bozukluk yaşayan şahsın tedavisine destek olacağını söyledi.
Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş ve ailesi, seçim çalışması sırasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına maruz kaldı. Polis olaya müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki olayları değerlendirerek İsrail saldırılarının soykırım haline döndüğünü ve modern zamanların en büyük katliamı olduğunu söyledi. Kurtulmuş ayrıca, bu vahşetin sadece İsrail hükümetine değil, tüm insanlık için bir sınav olduğunu belirtti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmesinin ardından, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren partileri destekleyeceklerini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Konak iftar programında konuştu, “Türkiye'de maalesef Cumhurbaşkanı’nın yakınlarının, akrabalarının, iş adamlarının İsrail ile ticaretleri sürmekte, hatta gübre gibi patlayıcı yapımında kullanılabilen emtianın dahi ihracatı yapılmakta. İsrail ile bütün ülkeler ticareti yavaşlatmışken bunu fırsat bilip İsrail ile ticareti artırmaktalar” ifadelerini kullandı.
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