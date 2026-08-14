ABD'den İran'a Benzeri Görülmemiş Yaptırım - Son Dakika
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ABD'den İran'a Benzeri Görülmemiş Yaptırım

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin önümüzdeki hafta İran'a yönelik 'daha önce benzeri görülmemiş' ekonomik izolasyon sağlayacak yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu. 'Destansı Öfke'den 'Ekonomik Öfke'ye geçildiğini belirten Bessent, İran limanlarına abluka uygulanacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin önümüzdeki hafta İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacağını ve bunların ülkenin ekonomik izolasyonunu "daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye" taşıyacağını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dijital medya şirketi Newsmax'e konuştu. Bakan Bessent, ABD yönetiminin önümüzdeki hafta İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını belirtti. Bessent, "Önümüzdeki hafta daha fazla duyuru için bizi takip etmeye devam edin, çünkü bir ülkenin ekonomik izolasyonu tarihinde daha önce hiç görülmemiş yaptırımlar uygulayacağız" dedi. Bessent, yönetimin, Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl Tahran'a karşı "azami baskı" politikasının yeniden uygulanması emrini vermesinin ardından başlayan ve Şubat ayında ABD'nin İran'a karşı saldırılarının başlamasıyla yoğunlaşan mali baskıyı arttırdığını söyledi. Bessent, "1 yıl önce Başkan bana İran rejimine azami baskı uygulama emri verdi ve Hazine Bakanlığı da bunu yaptı" diye konuştu. Bessent, Hazine Bakanlığı'nın "banka hesaplarını, kripto cüzdanlarını, dünyanın dört bir yanındaki varlıklarını hedef aldığını ve hem İran liderliğine hem de hükümete yapılan ödemeleri kestiğini" belirtti. Şubat ayında İran'a karşı "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla başlatılan saldırılardan sonra yönetimin odağını Hazine Bakanlığı'nın "Ekonomik Öfke" olarak adlandıran yaptırımlara kaydırdığını belirten Bessent, "Destansı Öfke'den Ekonomik Öfke'ye geçtik. Başkan'ın emriyle seviyeyi bir kez daha yükselttik" dedi. Bessent mali baskının, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka ile birleştiğini vurgulayarak, "Bu durum, dünyanın daha önce hiç görmediği türden bir ekonomik izolasyon ve Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden abluka ile birleştiğinde İran limanlarına hiçbir şeyin giriş çıkış yapmasını engelleyecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Banka, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den İran'a Benzeri Görülmemiş Yaptırım - Son Dakika

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