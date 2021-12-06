Abdulkadir Selvi: Kalabalık miting yapmak seçimi kazanmak anlamına gelmez! - Son Dakika

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Mersin mitingi ve Kılıçdaroğlu'nun 2023 stratejisi" başlıklı yazısında seçim sonuçlarını sokakların belirlemeyeceğini ileri sürdü.

CHP'nin Mersin mitingini değerlendirdiği yazısında Selvi; "Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi üzerinden, AK Parti'nin ekonomiyi düzeltirse kimsenin önünde duramayacağını savundu.

"AK PARTİ'NİN RAKİBİ EKONOMİ PARTİSİ"

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Mitingler demokrasi bayramıdır. Siyasi partilerin mitinglerinin kalabalık olmasından memnun olmak gerekir. Çünkü o zaman, kitleler çare olarak siyaseti görür. Eğer siyaset halkın umudu olmaktan çıkarsa o zaman devreye başka şeyler girer. Hem çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi az mıydı? Cumhuriyet mitinglerine katılım yüksek değil miydi? Sonuç ne oldu? Önemli olan milletin sandıkta vereceği karar. AK Parti'nin rakibinin Kılıçdaroğlu ya da Akşener olmadığını, "Ekonomi Partisi" olduğunu söylerken, ona işaret etmek istiyorum. AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler."