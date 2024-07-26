Abdullah Gül: Filistin'deki Katliamlar Dünyanın En Önemli Konusu - Son Dakika
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Politika

Abdullah Gül: Filistin'deki Katliamlar Dünyanın En Önemli Konusu

Abdullah Gül: Filistin\'deki Katliamlar Dünyanın En Önemli Konusu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin'deki olayların dünyanın en önemli konusu olduğunu belirterek, katliamları izlediğimizi söyledi.

26.07.2024 22:44  Güncelleme: 22:50
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin'de yaşanan olayların dünyanın en önemli konusu olduğunu söyleyerek, "Filistin'deki katliamları ekranlarda bazen gözyaşı, bazen büyük bir üzüntüyle izliyoruz" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengi Yılmaz, "Tarih boyunca ve tüm dünyada üniversitelerin birbirleri ile olan rekabetlerinde en belirleyici faktör ne kadar köklü bir üniversite oldukları ve bununla bağlı olarak mezun sayılarıdır. Bir üniversitenin en değerli varlıkları ve rekabet gücü mezunlarıdır. Yıllar içerisinde birikmiş ne kadar çok mezununuz varsa, mezunlarınız ne kadar etkili pozisyonlar elde etmişlerse ve üniversiteye bağlılıkları ne kadar güçlüyse o derece güçlü bir üniversite olursunuz. AGÜ henüz 14 yaşında bir üniversite olarak ve toplam bin 292 mezunu ile çok önemli rekabet faktörü açısından kritik eşiğin henüz biraz gerisinde. Zaman içerisinde mezunlarımız arttıkça ve mezunlarımızla bağlılığımızı koruduğumuz müddetçe bu çok kıymetli gücü etkin kullanmaya başlayacağız. Ancak bugünün şartlarında bile genç ve yeni nesil bir üniversite olarak ülkemizin en saygın üniversiteleri arasında yer aldığımızı ve uluslararası alanda da yüksek marka gücü olan bir yüksek eğitim kurumu haline geldiğimizi mutlulukla değerlendiriyoruz. Bu gerçek artık bütün uluslararası uzmanlar ve derecelendirme kuruluşları tarafından kabul ve tescil edilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Bugünlerde dünyanın en önemlisi konusu ekranlarda bazen gözyaşı, bazen büyük bir üzüntüyle izlediğimiz Filistin'deki katliamlar"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, üniversitelerin kamunun vicdanı olduğunu söyleyerek, "Üniversite aslında kamunun vicdanıdır. Bütün toplumun rahatsızlıkları, bütün toplumun öne çıkardığı konular üniversitelerde başlar. Sadece kendi ülkesinde değil, bütün dünyayla ilgili. Bugünlerde dünyanın en önemli konusu ekranlarda bazen gözyaşı, bazen büyük bir üzüntüyle izlediğimiz Filistin'deki katliamlar. Bugün dünyanın en büyük üniversiteleri ayağa kalkıyor. Yönetimleri, idarecileri ve devlet adamları Filistin'deki katliama gözlerini kapatıp, çeşitli diplomatik oyunlarla bu işi kamuoyundan saklamaya çalışırken, üniversite gençliği temiz, saf ve iyi niyetli olarak dünyanın vicdanı oluyor. Öğrenciler haftalarca üniversitelerini işgal ediyor, Gazze'deki, Filistin'deki katliamı dile getiriyorlar. Bu bakımdan üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil, üniversiteler serbest fikrin olduğu, insan hakları meseleleri ile ilgilenilen topluluklardır. O bakımdan üniversiteleri diğer kurumlardan ayrı tutmamız lazım. Üniversiteler ayrıca öğrenmeyi de öğreten yerlerdir. Burada sizlere sadece bilgi şırınga edilmedi. Bilgiyi nasıl öğrenirsiniz, bilgiye nasıl ulaşırsınızı en iyi şekilde öğrettiler" diye konuştu.

"Önce iyi insan olun"

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Gül, "Önce iyi insan olun. Ailenize değer verin. Aile bağlarınız güçlü olsun. Ülkenize ve vatanınıza bağlı olun. Doğru bir insan olarak çalışkan olun. Çalışkan olun ama ihtiraslı olun. Disiplinli olun ama acımasız olmayın. Kurnaz olmayın ama zeki olun. Bütün bunlar tüm insanlar için geçerli güzel prensiplerdir. Bunları kendinize yol edindiğinizde eminim ki doğru yerlere geleceksiniz. Kendinizi eğitmeye devam edin. Nasıl eğiteceğinizi burada öğrendiniz. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, bunu takip etmezseniz hemen eski kalırsınız" dedi.

Konuşmaların ardından bölüm birincisi öğrencilere plaket verildi. Törene Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Abdullah Gül: Filistin'deki Katliamlar Dünyanın En Önemli Konusu - Son Dakika

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