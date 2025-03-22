Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu - Son Dakika
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Politika

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, ''Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı'' ifadelerini kullandı.

22.03.2025 07:18
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan'a konuşan Gül, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

"ÇALKANTI İÇİNDE KALMAK BİZİ İLERİYE GÖTÜRMEZ"

Gül'ün ifadeleri şu şekilde:

"Son günlerde evimizin içinde maalesef bir türbülans baş gösterdi. Daha bir sonraki seçimlere 3 seneye yakın zaman varken, bazı sorunlar siyasi diyalogla ve formüllerle çözülebilecekken böyle bir çalkantı içinde kalmak bizi ileriye götürmez.

"EKREM İMAMOĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILAMAMALI"

Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı.

"BENZER SIKINTILAR YAŞAMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Buna zemin hazırlayacak girişimlere de hiç gerek yoktu. Bu tür çalkantılar, Türkiye'de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder."

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • ramazanefe66:
    Reisin sayasinde eşantiyondan Cumhuriyet başkanı oldun,çileyi çeken reis sefasını süren sen oldun ne konuşuyorsun ya 446 472 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    nankörsün abdullah nankörsün suçlu kimse cezasını çekecek 377 382 Yanıtla
  • 250500:
    Sayın Gül size buralardan ekmek yok zorlamayın 335 319 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hah bir sen eksiktin sende sahneye çıktın bravo 268 297 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    kraliçeden mesaj mı var ? 11 şey ! Türkiye artık londra'yı washington'u takmıyor bu böyle biline ! 297 230 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    La adam hırsız hırsızzzzzz 256 246 Yanıtla
  • 19971997:
    çünkü hepsi fetonun adami 240 157 Yanıtla
  • Serdar Er:
    boş adam Gül 211 129 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Arınç ve davutogluda açıklama yaparlarsa tamadir 213 101 Yanıtla
  • Musti5201:
    Tayyip Erdoğan herkese emir veriyor herkesde kayıtsız şartsız yapıyor öylemi adamın ne katilliği kaldı ne hırsızlığı her şeyi dediler ve yanındakiler bunlara rağmen halen bu adamın yanındalar ya bunları halkın seçtiği bir adama diyeceksin saygı göstermeyeceksin sonra milletten oy bekleyecek sin çok beklersin 125 88 Yanıtla
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