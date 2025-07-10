Abdullah Özdemir: Yolsuzluğa Yapılan Operasyonlar Siyasi Değil

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Bunu CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha doğru" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programın başında terörle mücadeleye değinen Başkan Özdemir, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini hatırlatarak, "Bu mesele büyük ölçüde çözülmüş durumda. Evlatlarımız, hangi bölgede askerlik yaparsa yapsın güvenle görevlerini yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarla ilgili Özdemir, operasyonların siyasi saiklerle değil, belediyelerdeki usulsüzlüklere karşı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunu CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha doğru" dedi.

"AK Parti vatandaşla her daim iç içe"

Başkan Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Çarşıya pazara çıkıyorlar mı?" şeklindeki eleştirilerine yönelik ise, "Son dönemde İstanbul'un her ilçesinde saha çalışması yapıyoruz. İlçe başkanlarımız yaptıkları çalışmalarla gerekli cevabı verdi. Biz de İl Başkanlığı olarak her daim vatandaşımızla beraberiz. Vatandaşımız, AK Parti'nin çarşı pazardaki varlığını ve samimiyetini Özgür Bey'den çok daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

" Şile'deki sıkıntıyı sahada da gördük"

Özdemir, bazı ilçelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli ekiplerin yerel idareyi kontrol ettiğini, vatandaşların ise en çok ruhsat ve imar işlemlerinde mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Özdemir, "1,5-2 ay önce Şile'de yaptığımız saha çalışmasında bu sıkıntılar bize iletildi. Ruhsat süreçlerinde vatandaşlar büyük sorunlar yaşıyordu. Beykoz, Şile, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde, Şişli'den, Beylikdüzü'nden, Ataşehir'den giden ekiplerin o ilçelerin imarını yönetiyor. O ilçenin evlatları olmayan, o ilçeye gönderilmiş ve Büyükşehir Belediyesi'nden kumanda edilen ekipler vardı. Ahtapotun kolları daha da uzamıştı, ilçelere uzanmıştı" şeklinde konuştu.

"CHP'li belediyelere değil, yolsuzluğa operasyon"

CHP'li belediyelerdeki çürümüşlük algısına dikkat çeken Özdemir, "Bunu CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha doğru" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL