Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye geçti

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Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Törende AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ertekin'e rozetini takarak partinin büyümesine vurgu yaptı.

14.01.2025 19:16  Güncelleme: 22:09
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Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİ AK PARTİLİ BAŞKAN TAKTI

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Abidin Ertekin için AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti rozetini Ertekin'e takarken AK Parti'nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

"BU DAVANIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

AK Parti'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abidin Ertekin ise, "AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in yanı sıra Abidin Ertekin'in yakınları ve AK Parti Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer de katıldı.

Yeniden Refah\'tan istifa edip AK Parti\'ye geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Mutlu:
    Ahlaksızlık... 89 50 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eyvah bunu zengin etmek için neye zam var acaba yandık 75 6 Yanıtla
  • murat olguner:
    Budami fakir tokatlicak şimdi hahaha zam zam zam yapın habire zam zam 73 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    yüzgarası bi daha o koltuğu rüyanda bulamazsın. millet seni bize alternatif ol, umut ol, ışık ol diye seçti bizi aldat diye değil. "BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR.( S.A.V) 72 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sizi gidi dönme dolaplar sizi,neredeyse yattıysanız orada kalkın. 49 4 Yanıtla
  • murat2069:
    bu nasıl iş ilke duşunce omurga çizgi ahlak yok siyasette herşey menfat para 35 2 Yanıtla
  • Emre özenç:
    Vay be ne büyük haber devasa bir transfer 24 4 Yanıtla
  • Serkan:
    Tamamen duygusal 24 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hepsi paraya geliyor..yada işini yürütmek için 22 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    boyle baska partiye gecisler hic bir zaman siyasette normal lafi ile aklanamiyor halk nazarinda.. turlu yakistirmalar aninda geliyor hemen ve aslinda bu kisiler kendilerini uzun vadede bitiriyor. 20 2 Yanıtla
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