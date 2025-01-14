Yeniden Refah\'tan istifa edip AK Parti\'ye geçti

Politika

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Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİ AK PARTİLİ BAŞKAN TAKTI

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Abidin Ertekin için AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti rozetini Ertekin'e takarken AK Parti'nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

"BU DAVANIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

AK Parti'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abidin Ertekin ise, "AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in yanı sıra Abidin Ertekin'in yakınları ve AK Parti Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer de katıldı.