AK Parti İl Başkanı Güngör, Yeşilyuva Mahallesi'ne Ayakkabı İmalat Sanayi Sitesi Müjdesi Verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Güngör, Yeşilyuva Mahallesi'ne Ayakkabı İmalat Sanayi Sitesi Müjdesi Verdi

AK Parti İl Başkanı Güngör, Yeşilyuva Mahallesi\'ne Ayakkabı İmalat Sanayi Sitesi Müjdesi Verdi

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük ve modern bir ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Güngör ayrıca diğer ilçeleri de ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdi ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

25.03.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük daha modern ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yerel seçime kısa bir süre kala ilçeleri ziyaret ediyor. İlçe teşkilatlarının yerel seçim hazırlıklarını yerinde gören İl Başkanı Güngör, başkan adaylarına da destek veriyor. Geçtiğimiz gün ilk ziyaretini Acıpayam ilçesine yapan İl Başkanı Güngör, yeniden aday gösterilmeyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ı makamında ziyaret etti. 15 yıldır Acıpayam'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

İlçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne de giden Güngör, Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük daha modern ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin büyük sevgisi ve desteğiyle karşılanan Güngör, daha sonra Bozkurt ilçesine geçti. İnceler Mahallesi'nde vatandaşların kendi imkanlarıyla başlattığı iftar yemeği hazırlıklarında kolaylıklar dileyen Güngör, bir süre keşkek kazanının başında tahta kaşıkla keşkek dövdü.

Şehit ailesini unutmadı

İl Başkanı Güngör, aynı günde Sarayköy İlçesini de ziyaret ederek seçim koordinasyon merkezinde görevli partililerle bir araya geldi. Devam eden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Vatandaşlarla sohbet eden ve esnaf ziyareti yapan Güngör, Şırnak'ta elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bir güne dört ilçe ziyareti sığdıran İl Başkanı Yücel Güngör, Külliye Camisinde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Aşkıyla İftar Programına katıldı. Gençlere yemeklerini kendi dağıtan Başkan Güngör, binlerce kişiyle birlikte oruç açıp iftar yaptı. Güngör, "Seçime kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadayız. 20'de 20'ye kararlıyız. Çünkü bizim ustamız genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun gösterdiği hedefe emin adımlarla aziz milletimizle birlikte ilerliyoruz. Kazanan Cumhur ittifakı olacak. Kazanan AK Parti, kazanan Denizli olacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Güngör, Yeşilyuva Mahallesi'ne Ayakkabı İmalat Sanayi Sitesi Müjdesi Verdi - Son Dakika
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