Adalet Bakan Yardımcısı Can: Torpil mesajları falan yok, yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?

Katıldığı bir konferans sırasında cep telefonu görüntülenen ve torpil iddiaları ortaya atılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can bugün katıldığı etkinlikte muhabirin yönelttiği "Dün ortaya çıkan torpil mesajları vardı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna bir hayli sinirlendi. Can, "Torpil mesajları filan yok, yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?" dedi.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında torpil yaparken kameralara yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Torpil talep eden isimler arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu öne sürülmüştü.
Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt veren Can'ın, yapılması gerekenleri özel kalem müdürüne havale ettiği öne sürülmüş, Ramazan Can'ın bir mesaja, "Abi notumuzu aldık, takip edeceğiz inşallah" diye yanıt verdiği iddia edilmişti.
Öte yandan Bakan Yardımcısı Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin olduğu iddia edildi. Çelebi ise o iddialara sosyal medya hesabından "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." açıklamasını yaptı.
Bugün katıldığı bir etkinlikte muhabirin "Dün ortaya çıkan torpil mesajları vardı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuyla karşılaşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın bir hayli sinirlendiği dikkatlerden kaçmadı. Can, muhabirin sorusuna "Torpil mesajları filan yok, yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?" karşılığını verdi.
Mesajlarda bir duruşmayı öne aldığına dair ifadelerin de yer aldığına dair iddianın sorulması üzerine Can, "Bize talepler gelir, ilgili yerlere iletiriz" yanıtını verdi.
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