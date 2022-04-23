Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımının tanınması için hazırladığı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sundu.

"AÇIK BİR İFTİRADIR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

"BUNA İZİN VEREN HDP'Yİ KINIYORUM"

Bakan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" dedi.

İADE EDİLDİ

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.