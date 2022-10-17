Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

17.10.2022 15:12
Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazırız." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazırız." dedi.

Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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