Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.

Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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