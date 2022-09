Adalet Bakanı Bozdağ: "Yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz"

ANKARA - Dikmen Hakimevi'nde 'Hukuk Himaye Sigortası' ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diken Hakimevi'nde 'Hukuk Himaye Sigortası' ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki dönemde var olan ama uygulaması az olan bu alanı uygulamaya taşımak ve çerçevesinde genişletmek yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Bozdağ, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği Hukuki Himaye Sigortası'yla ilgili oluşturulan Bilim Komisyonu'nun ilk toplantısının gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, Bilim Komisyonu'nun, üniversitelerin çok saygın akademisyenlerinden, Yargıtay üyelerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığının, sigorta şirketlerinin temsilcilerinden, Türkiye Barolar Birliği ve baroların temsilcilerinden, Adalet Bakanlığı uzmanlarından, ilgili diğer temsilcilerden oluşan geniş ve konuyu bütün yönleriyle bilen kişilerden oluştuğunu aktaran Bozdağ, kurulan Komisyon'un hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bakan Bozdağ, bu Komisyon'u kurmaktaki amaçlarının vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve hukuki süreçlerde himayenin, desteğin, her daim vatandaşların yanında olması, bu suretle vatandaşların hak arama süreçlerinde elinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Ayrıca yargılama süreçlerinin kısaltılmasına da bunun önemli katkıda bulunacağına inandığımızı buradan ifade etmek isterim. Bunun yanında kararların isabetinde de büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü yargılama süreçlerinde, soruşturma süreçlerinde, diğer hukuki süreçlerde hukuki destek, avukat yardımı pek çok işlemin usul ve yasalara uygun doğru bir biçimde yapılmasına katkı sağlayacaktır. İşlerin doğru yapılması, süreçlerin doğru işletilmesi kararların doğruluğuna büyük katkı sağladığı gibi süreçlerin hızlandırılmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'de esasında 1995 yılından beri var olan Hukuki Koruma Sigortası dediğimiz sigorta çok dar bir alanda uygulanmakta. Ama bu uygulanan alanı neredeyse kimse bilmemekte dersek işi abartmış olmayız. Adeta var olan ama ölü olan bir alanı konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde var olan ama uygulaması az olan bu alanı uygulamaya taşımak ve kapsamı genişletmek yeni bir hukuk sigortası düzenini ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde hukuk sigortası dediğimiz hukuki himaye sigortası uygulamaları bulunmaktadır. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da ve değişik ülkelerde bunun başarılı bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Esasında gelişmiş ve demokratik standartları yüksek ülkelerin hemen hemen hepsinde bu sigorta sisteminin uygulandığını görüyoruz."

"Türkiye'nin dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirmek için attığı tarihi bir adım olarak görüyorum"

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke, demokratik standartlarının yükseltilmiş bir ülke, hukuk devleti anlayışının tahkim edilmiş bir ülke olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden birisi. 95'ten beri uygulanan hukuki himaye sigortasını yeniden ihya etmek, esasında Türkiye'nin dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirmek için attığı tarihi bir adım olarak görüyorum. Yani Komisyonumuzun kıymetli Başkanı ve üyelerine güvendiğimi buradan ifade etmek istiyorum. Eminim ki hem Türkiye'mizin tecrübesini hem teorisini hem dünyanın bu konudaki birikim ve tecrübesini inceleyerek Türkiye'de bir ilki Dünyaya da örnek olacak bir sigorta sistemini hayata geçireceklerdir" dedi.

"Vatandaşlarımızın da görüşleri son derece önem arz ediyor"

Bakan Bozdağ, bu çalışmanın şimdiden millete ve devlete hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Komisyon üyelerimize başarılar diliyorum. Bakanlığımız bu konuda Komisyon üyelerimize her türlü desteği verecektir. Hükümetimiz de desteği verecektir. Diğer bütün bakanlıklarımız da bu konuyla Komisyon üyelerimizin her türlü talebine olumlu cevaplar vereceklerdir. Ayrıca ben buradan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum, Bilim Komisyonumuzun bu çalışmalarına katkı vermek isteyen önerisi, görüşü olan her bir vatandaşımızı Bilim Komisyonumuzun oluşturacağı siteye iletmelerini istirham ediyorum. Çünkü bu konuda vatandaşlarımızın da görüşleri son derece önem arz ediyor. Fikri olan, çalışması olan, önerisi olan herkes Komisyona görüşlerini iletebilirler. Adalet Bakanlığı bu haberleşme adresini önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Bu adresten bütün vatandaşlarımız görüşlerini buraya iletebilirler. Bu görüşleri de ayrıca değerlendirilecektir. Şimdiden çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Komisyon üyelerimize başarılar diliyorum."