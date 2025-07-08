Adalet Bakanı Tunç: AK Gençlik, AK davamızın teminatıdır - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: AK Gençlik, AK davamızın teminatıdır

Adalet Bakanı Tunç: AK Gençlik, AK davamızın teminatıdır
08.07.2025 00:09
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Gençlik, AK davamızın teminatı, ülkemizin geleceğidir.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Gençlik, AK davamızın teminatı, ülkemizin geleceğidir. AK Parti Gençlik Kolları; inançla, ahlakla, çalışkanlıkla, memleket sevdasıyla yoğrulmuş AK davamızın omurgası, büyük ve güçlü Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıdır" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "AK Gençlik, AK davamızın teminatı, ülkemizin geleceğidir! AK Parti Gençlik Kolları; inançla, ahlakla, çalışkanlıkla, memleket sevdasıyla yoğrulmuş AK davamızın omurgası, büyük ve güçlü Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıdır. AK Gençlik; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, ülkesine hizmet etmekten başka gayesi olmayan tertemiz gençlerin yuvasıdır. Sokakları yakıp yıkanların değil, ülkemizin dört bir yanında vatanına hizmet eden genç neferlerin evidir. Bu kutlu hareketi hedef alan her söz, yalnızca AK Parti gençliğine değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yönelmiş bir saldırıdır. Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir. Karanlık vesayet odaklarının değil, aziz milletimizin bağrından çıkan gençlerimiz ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. AK Gençlik, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemize ve milletimize hizmet için durmadan çalışacaktır. Gençlerimize inancımız tamdır. Temellerini attığımız Türkiye Yüzyılı; vatan ve bayrak sevdalısı, ülke millet aşığı gençlerimizin omuzlarında yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: AK Gençlik, AK davamızın teminatıdır - Son Dakika

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