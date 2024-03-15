Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artvin\'e ziyaret gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Artvin'e geldi. Sivil toplum kuruluşları ve partililerle iftar yemeğinde bir araya gelen Tunç, "Gerçek belediyecilik Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'la başladı" dedi.
Artvin Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Tunç, valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Vali Ünsal'dan kentteki projelere ilişkin bilgi aldı. Tunç, daha sonra Artvin Adalet Sarayını ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, hakim ve savcılarla Artvin Adliye Sarayı'nda bir araya geldi. Restore edilen Adliye Sarayında incelemelerde bulunan Bakan Tunç, hükümlülerin ürettikleri eşyaların satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazasını gezdi.
Artvin Barosu Sosyal Tesislerinde Baro Başkanı Ayla Varan ve avukatlarla bir süre görüşen Bakan Tunç, ardından İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşın taleplerini dinledi. Bakan Tunç, daha sonra iftar yemeğinde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İftar sonrası yaptığı konuşmasında Bakan Tunç, "Gerçek belediyecilik temellerini atan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'u devralarak kısa bir süre içersin de yaşanılabilir hale getirdi. Havası solunamayan, suları akmayan, çöpleri toplanmayan İstanbul'u bir dönemde yaşanılır hale getiren Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde gerçek belediyeciliği başlatmıştır. Gerçek belediyecilik AK Parti'nin kurulmasını sağladı. Hep önce insan dedik. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa sosyal projelerden kültüre her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken bir taraftan da bu kalkınmanın önünde engel olmak isteyen şer güçlerle de mücadele ettik. Vesayetçi darbeci anlayış hep önümüze engel koymaya çalıştı. Muhtıralar ilan etti, gezi olaylarını çıkardı. 17-25 dedi. Terörü azdırmaya çalıştı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giriştirler tüm bu badireleri milletimizin desteği ile aştık. O milletimize şükran borçluyuz. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, programı sonrasında kentten ayrıldı. - ARTVİN
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri AK Parti'li bir avukat kaydetmiş ve para karşılığı CHP'ye vermiş. Özel, ayrıca Isparta'da yapılacak seçimlerde destek istedi ve emekli maaşlarındaki düşüşü eleştirdi. Gençlerin yurtdışına gitme planlarına da değinen Özel, Isparta'ya hizmet etmek için elindeki imkanları kullanacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.
Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirterek mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alıyor. Ayrıca, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığı bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapılan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
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