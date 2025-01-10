Adalet Bakanı Tunç: \'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan\'dır, AK Parti\'dir\'

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, çarpıcı ifadeler kullandı.

"YOLU AÇAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"90'lı yıllarda ve daha önceki yıllarda 'Kürt sorunu' diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir" diyen Tunç, "Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne, çocuğuyla konuşamıyordu. Mahkemede ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN PARTİLİLER BİRLİĞE DAVET EDİYORUZ"

Tunç açıklamalarının devamında ise "Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonuna kavuştuk. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu. Seçmeli dersler konuldu. Eğitim hakları noktasında geniş bir alan açıldı. Tüm sorunları ortadan kaldıran, Kürt sorununu tarihe karıştıran, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları yapan ve üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Partidir. Şimdi de Cumhur İttifakıdır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.