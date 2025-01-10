Adalet Bakanı Tunç: 'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir' - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: 'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir'

Adalet Bakanı Tunç: \'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan\'dır, AK Parti\'dir\'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, '''Kürt sorunu' diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır'' ifadelerini kullandı.

10.01.2025 00:17
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, çarpıcı ifadeler kullandı.

"YOLU AÇAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"90'lı yıllarda ve daha önceki yıllarda 'Kürt sorunu' diye nitelendirilen bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir" diyen Tunç, "Recep Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevlerinde ana diliyle bir anne, çocuğuyla konuşamıyordu. Mahkemede ana diliyle savunma yapamıyordu. Bunun yolunu açan AK Parti iktidarıdır. Bir siyasetçi ana diliyle seçimlerde propaganda yapamıyordu. Bunun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerini sarf etti.

"BÜTÜN PARTİLİLER BİRLİĞE DAVET EDİYORUZ"

Tunç açıklamalarının devamında ise "Kürtçe yayın yapan bir devlet televizyonuna kavuştuk. Üniversitelerimizde Kürtçe enstitüler kuruldu. Seçmeli dersler konuldu. Eğitim hakları noktasında geniş bir alan açıldı. Tüm sorunları ortadan kaldıran, Kürt sorununu tarihe karıştıran, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hepimizi bir arada tutmanın gayreti içerisindeki politikaları yapan ve üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Partidir. Şimdi de Cumhur İttifakıdır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: 'Kürt sorununu ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • YUSUF CANER:
    Kemalizm koca Kürdistani ham etti. Ama Kürtler yine de yok olmadı. NE MUTLU KÜRDÜM DİYENE 36 70 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Atılan her adım yeni sorunlara neden olduğunu gösteren bir yorum 5 2
  • Sk 06:
    sorun sizsiniz türk Kürt sıkıntısı zaten yok varmış gibi gösteren tipler sizlersiniz savaş yokken Savaş ortaya attığınız gibi Recep olmadan tuvalete bile gidemezsiniz 52 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür Ne Mutlu Türküm diyene 43 12 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi:
    İti serbest bırakıp hatta meclise sokarakmı 43 7 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ülkenin en büyük sorunu sizsiniz. 38 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haklısın Size Canı Gönülden İnanıyorum 8 28 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    50.000 kişinin katiliyle anlaşarak onu serbest bırakarakmı ayrıca sorun bitti de haberimiz mi yok. pkk silah bıraktımı, bakanlıkta kalabilmenin tek yolu yalakalık olmaya devam ediyor akpkk da 31 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Sorun kürt sorunu değil, seçimde fake video ile teröristlerle iş birliği yapıyor dediğiniz şeyleri kendinizin orijinal olarak yapmanız. 35 0 Yanıtla
  • McA !:
    Kürt sorunu diye Bisi yok bizler arasında asıl sorun çıkarmaya çalışan sizlersiniz çünkü bu sayede ülke de koltuk kapıp rahat hırsızlık yapabiliyorsunuz 28 3 Yanıtla
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