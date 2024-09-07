Bakan Tunç'tan Yeni Anayasa ve Soykırım Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan Yeni Anayasa ve Soykırım Vurgusu

Bakan Tunç\'tan Yeni Anayasa ve Soykırım Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Tunç, mevcut anayasadaki vesayetçi ruhu azaltmak için mücadele ettiklerini belirtirken, darbecilerin oluşturduğu anayasayla ilerlemenin Türkiye'ye yakışmadığını ifade etti. Ayrıca, Filistin'deki soykırıma karşı uluslararası hukukun önemine değinerek, yapay zekanın yargı süreçlerinde kullanılabileceğini vurguladı.

07.09.2024 20:53
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İstanbul 2 No'lu Barosunun düzenlediği Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokratik bir devletin anayasasında sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir diye bir madde olabilir mi? Vardı, darbeciler bunu da yazmıştı. Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltabilmek için milletimizle beraber çok mücadele ettik. Türkiye Yüzyılının başında darbecilerin yaptığı bir anayasayla yol yürümek Türkiye'ye yakışmaz" dedi.

İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve avukatlar katıldı.

"40 binden fazla Filistinli şehit edildi"

Filistin'deki soykırım ile ilgili Bakan Yılmaz Tunç, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de, Filistin'de devam eden bir soykırım var. Bu soykırımın suçlularının cezalandırılmasıyla ilgili olarak 2 No'lu baromuzun göstermiş olduğu çabayı takdirle karşılıyoruz. Baro başkanımız, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meslektaşları ile beraber dosyalar hazırlayarak, delilleri oluşturarak tüm dosya kapsamı ile beraber bizzat gidip başvuruyu gerçekleştirdiler. Maalesef yaklaşık 1 yıl olacak, dünyanın gözü önünde, dünya tarihinin en ağır insan hakları ihlali bir soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. 40 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 80'ini kadın ve çocuklardan oluşuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünde 7 Ekim'den öncede başlayan soruşturmalar vardı, İsrailli saldırganlarla ilgili. 7 Ekim sonrasında da başlayan soruşturma var. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı bu soruşturmalar çerçevesinde ve 2 No'lu baromuzda dahil olmak üzere birçok yerden gelen dilekçeleri, sivil toplum kuruluşlarının talepleri, tüm toplumlar bu tepkileri gördükten sonra İsrailli saldırganlar başka Netanyahu olmak üzere soykırım suçlularının yakalanması ile ilgili bir talepte bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tutuklamaya yönelik bir yakalama talebi. Maalesef Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön inceleme mahkemesi bunu değerlendirmedi. Hala ona bir cevap vermedi. Biz Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılının başında darbecilerin yaptığı bir anayasayla yol yürümek Türkiye'ye yakışmaz"

Yeni anayasa hakkında Bakan Tunç, "Anayasamızda darbeciler yargılanmaz diye bir madde vardı, milletimizin desteği ile kaldırıldı. Demokratik bir devletin anayasasında sıkıyönetim gerektiğinde ilan edilebilir diye bir madde olabilir mi? Vardı, darbeciler bunu da yazmıştı. Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltabilmek için milletimizle beraber çok mücadele ettik. Türkiye Yüzyılının başındayız, Türkiye Yüzyılının başında darbecilerin yaptığı bir anayasayla yol yürümek Türkiye'ye yakışmaz. Bunu hep söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yargıda yapay zekanın konuşulduğu bir döneme geldik"

Yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanabileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Yargıda da yapay zekanın konuşulduğu bir döneme geldik. Her alanda yapay zeka kullanılmaya başlandı. Ama yapay zekanın yargıda iş yükünü azaltacak bir noktada olduğuna ilişkin bize sunumlar yapılıyor. Gerçekten dinlediğimizde, biz önce ön yargı ile baktık. Genç avukatlarımız geliyor, 'sayın bakanım yapay zekalar şu davalarda kullanılırsa çok sağlıklı kararlar verilir' diyor. Tereddütle karşılıyoruz ama sunumu dinlediğimizde gerçekten yapay zekanın yargı hizmetlerinde hem avukatlarımızın hem hakim ve savcılarımızın çok işine yarayacağını, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha kaliteli yararlanabilmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Tabii ki her şey yapa zeka değil vicdan var. Hakim ve savcılarımız dosyaları okuduklarında bizzat görerek, delilleri değerlendirerek kararlarını verecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Yeni Anayasa ve Soykırım Vurgusu - Son Dakika

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