Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'ye Sert Eleştiriler

14.08.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin yargıya yönelik eleştirilerini yalan üretimi olarak nitelendirerek, adaletin tesis edilmesi için soruşturmalara destek vermeleri gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım. Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. CHP'nin yargıya ve adalet sistemine yönelik saldırılarını milletin izlediğini ifade eden Bakan Tunç, "Bunun amacı şu bir takım yolsuzluk soruşturmalarının adeta siyasi bir soruşturmaymış gibi algılatma çabaları boşa çıkacak çabalar. CMK'nın maddesi açık Cumhuriyet Savcısı bir ihbar karşısında soruşturmayı yapmak zorundadır, bu onun görevidir. Suçüstü haller ortadayken bir yandan maalesef bazı belediyelerde hala yolsuzluğun devam etmiş olduğunu milletimiz görüyor. CHP Genel Merkezi adeta bir yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Türkiye'nin ana muhalefeti bu şekilde olmamalı. Biz de adaletin ortaya çıkmasını istiyoruz diyebilse. Sadece CHP'li belediyelere değil, geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı" dedi.

"Yargılama süreci başlayınca ak koyun kara koyun ortaya çıkar"

CHP'ye yönelik soruşturmalara değinen Tunç, "Soruşturmalar nasıl başladı? Bunu AK Partililer başlatmadı ki kendi arkadaşları verdi. Genişleyen ilçelere uzayan bir soruşturma söz konusu oldu. Burada bahsettiğiniz aklansın gelsin ve ondan sonra millete biz bunu anlatacağız deseler daha doğru bir politika izlerler. Amaçları yargı sürecini manipüle edelim. Bu tavır CHP'ye de genel başkanına da bir şey kazandırmaz. Yargılama süreci başlayınca ak koyun kara koyun ortaya çıkar. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Yolsuzluktan ve terörden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu" ifadelerinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HSK'ya delilleri sunacaklarını hatırlatan Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Geçen hafta CHP Genel Başkanı çok önemli delilleri HSK'ya sunacaklarını iddia etti. Beklemeyin elinizde ne varsa sunun dedik. Aradan bir hafta geçti belge, bilgi sunulmadı. Dilekçe verildi, dilekçenin mahiyetini gördüğünüzde hususların dilekçede yer almadığını kamuoyu görmüş oldu. Bunu CHP Genel Başkanı hep yapıyor. Elinde deliller olduğunu söylüyor. Sonrasında gerçek ortaya çıktığında yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sizin hakikati söndürmeniz mümkün değil." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
15:23
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.