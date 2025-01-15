Adalet Bakanı Tunç\'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları

Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan görüşmelerine ilişkin, "İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için henüz talepte bulunmadığını belirterek, "İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye, iç cepheyi güçlendirerek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa bunu tabii ki değerlendiririz" diye konuştu.

'SORUŞTURMA SÜRECİNİ BEKLEMEK LAZIM'

Bakan Tunç, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma hakkında, "Beşiktaş Belediyesi ve 47 kişi hakkında bir soruşturma söz konusu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın gerçekleştirdiği bir soruşturma. Bu soruşturma başladığında, maalesef yargıya yönelik birtakım haksız tepkiler söz konusu oldu. Burada soruşturma gizli, henüz gözaltı süreci, ifadeleri alınıyor. Dosyadaki delilleri suçlamaları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Hep beraber soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Hiç kimse hukuk karşısında daha yüce değildir. Yapmış oldukları yanlışların, eğer bir suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır" dedi.

'TALİHSİZ AÇIKLAMALARI OLDU'

İstanbul Barosu'nun bir açıklaması nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldığını aktaran Tunç, "Ülkemizde yargılanırken hem davası hem de soruşturması devam ederken Suriye'ye kaçan 2 sanıkla ilgili. Güvenlik güçleri ile gerçekleşen bir çatışmada etkisiz hale getirilmesi sonrasında, bunların gazetecilik faaliyeti nedeniyle etkisiz hale getirildiği yönünde İstanbul Barosu'nun bir açıklaması söz konusu oldu. Baro açıklamasında da Türkiye Cumhuriyeti devletini; Cenevre Sözleşmesi'ni, Roma Statüsü'nü, insancıl hukuku ihlal ettiği ve bunun savaş suçu teşkil ettiği yönünde maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bu açıklamalar, baroların amacı dışında yapılan faaliyet kapsamında değerlendirildiği için Avukatlık Kanunu'nun 77'nci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada da İstanbul Barosu başkan ve yönetiminin Avukatlık Kanunu 77'nci maddesi gereğince görevlerine son verilmesiyle ilgili bir davaname açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davaname görülecek" ifadelerini kullandı.

Haber: Taha AYHAN/ANKARA,