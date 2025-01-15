Adalet Bakanı Tunç'tan PKK ile İlgili Açıklamalar

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin, "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı. Talepte bulunulduğu taktirde bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun sorusu üzerine Tunç, DEM Parti'nin terörist başı Öcalan ile ikinci görüşme için henüz bir talebi olmadığını belirterek, "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talep olmadı. Talepte bulunulduğu taktirde bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişmesine ve kalkınmasına engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye, iç cephenin güçlendirilmesi ile milli birlik ve kardeşliğimizin daha da kuvvetlendirilerek Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa tabii ki değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

"Bu soruşturma başladığında maalesef yargıya yönelik birtakım tepkiler oldu"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması hakkında ise Bakan Tunç, "Bu soruşturma başladığında maalesef yargıya yönelik birtakım tepkiler oldu. Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süresi var. İfadeler alınıyor. Suçlamaları bilmeden, kanıtları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil" dedi.

Dizi sektörü ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında da konuşan Tunç, henüz soruşturmanın devam ettiğini ve kesin yargılarla konuşmanın doğru olmadığını söyledi. - ANKARA