Adalet Bakanı Tunç: "Vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük"
MUĞLA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da Muğla Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tunç, geçmişte var olan Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Mahkemesi, Özel Yetkili Mahkemeler gibi FETÖ terör örgütünün yuvalandığı yapıların tarihe karıştığını, vesayetçi ve darbeci anlayışı tarihe gömdüklerini açıkladı.
Bakan Tunç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Belediyelerimiz ile birlikte uyumlu çalışarak Türkiye yüzyılının inşasına İnşallah başlattık ve bu süreçte gençlerimize güveniyoruz. Onların omuzunda çocuklarımızın güvenle terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir Türkiye'yi inşallah inya etme gayreti içerisindeyiz. Dünyada söz sahibi olan, enerjide bağımsız ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan ve savunma sanayiinde yerli ve millik oranını artık yüzde 100'lere yaklaştırmış bir Türkiye olarak inşallah yolumuza deva edeceğiz. Tabi bu 22 yıllık süre içiresinde Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen şer şebekeleri de hiç boş durmadı. 367 krizleri, e muhtıralar, MİT tırları krizleri, gezi olayları, 17-25, terörün azdırılması, hendek kazmalar sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldık. O karanlık geceyi ülkemize yaşatarak Türkiye'ye yönetimini bir güce devredip, burada uydu yönetim kurmak istediler, bağımsızlığımızı almak istediler. Güneyimizde bir uydu devlet kurmak istediler. Tük bunları milletimizin desteği ile karanlık geceyi milletimizin ve liderimizin kararlı duruşu ile aydınlığa çevirdik ve Cumhur ittifakı olarak bugün yolumuza devam ediyoruz" dedi.
"Vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük"
Adalet Bakanı Tunç, terör örgütlerinin yuvalandığı yapıları yerle bir ederek vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini belirterek, "22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Hukukun üstünlüğünü, adaletin güvenini sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Bunu hem mevzuat değişiklikleri ile yaptık, hem de Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlarla sessiz devrim sayılan reformlarla hayata geçirdik. Bütün temel kanunlarımızı saha ihtiyaçlarına uyarladık. Avrupa'nın en çağdaş, en yeni ihtiyacını cevap veren mevzuatı bizde. Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel Yetkili Mahkemeler, bunların hepsi vesayetçi anlayışın, darbeci anlayışın maalesef çöreklendiği yerlerdi. Bu yapı al dönüşümü sağlayarak vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük. Hak aramaları sonuna kadar açtık. Vatandaşımızın kişisel verilerin korunmasından özel hayatın korunmasına varıncaya kadar. Kamu denetçiliği kurumu, vatandaşlarımızın kamuda iş ve işlem noktasında şikayetini hemen başvurabileceği bir mekanizma, bilgi edinme hakkı bunlar Anayasamızda yoktu. Kadınlara pozitif ayrımcılık, darbe anayasasında bunlar akla gelmemişti. Çocukların korunması. Bunların hepsi son dönemde Anayasamıza giren hususlar. Milletimizin onayı ile gerçekleşen düzenlemeler" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Demokrasi Şehitleri Salonunda gerçekleşen ve Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısında Büyükşehir adayı Ayaydın, Muğla'nın 13 ilçesi için 68'iana proje olmak üzere toplam 75 projesinin tanıtımı yaptı.
Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın proje tanıtım toplantısında 13 ilçeye yönelik tam 73 proje ile yarışa girdiğini ve hizmet için oy istediğini belirterek rakiplerinin de oy istediği 3 söylemi bulunduğunu, bunlardan birisinin Ayaydın ithal başkan, diğerinin 'Gelirlerse herşeyi yasaklarlar', üçüncüsünün de Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet olduğunu açıkladı.
Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, sahaya indiği 2 aylık süreçte her ilçeyi karış karış gezerek sorunları dinlediğini ve projelerini anlattığını belirtti.
Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 13 başlıkta topladığı projeleri arasında, imar ve şehircilik projeleri, ulaşım ve altyapı projeleri, altyapı projeleri, spor tesisleri projeleri, sosyal konut projeleri, deniz ve kıyı projeleri, kültür ve sanat projeleri, tarım ve hayvancılık projeleri, sosyal projeler, çevre projeleri, sosyal destek projeleri, ulaşım projeleri ve diğer projeleri yer alıyor.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Tunç: 'Vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük' - Son Dakika
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