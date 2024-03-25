Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu bir adımdır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze ile ilgili aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararı olumlu bir adımdır. 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, sivil demeden 32 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 75 bine yakın kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bu karara uyarak saldırılarını biran önce durdurmalıdır. İşgalci İsrail, ateşkesin en kısa sürede sağlanması için gerekli adımları atmalı, işlediği insanlık ve savaş suçlarına son vermelidir. İsrail, bir terör örgütü gibi davranmayı bırakıp uluslararası hukuka uymalı ve uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İnsani yardımların sağlanması için tüm engeller kaldırılmalı ve Gazze Şeridi'ne yardımlar kesintisiz ulaştırılmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen tasarı kapsamında uluslararası mekanizmalar da harekete geçmeli, ateşkesi sağlamalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BMGK'nın Gazze kararını olumlu buldu - Son Dakika
Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdi. Griffiths, görevde geçirdiği 3 yılın ardından ayrılma niyetini açıkladı ve OCHA'daki görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti. 72 yaşındaki Griffiths, haziran ayı sonuna kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak için görevinde kalacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, 'ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor' dedi. Putin, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ancak azmettirenlerin araştırıldığını belirtti.
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