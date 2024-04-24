Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye 'terörle aranıza mesafe koyun' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye 'terörle aranıza mesafe koyun' çağrısı yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti\'ye \'terörle aranıza mesafe koyun\' çağrısı yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye terörle aranıza mesafe koyun çağrısında bulunarak, demokratik siyaset yapın dedi.

24.04.2024 13:02  Güncelleme: 13:11
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye "terörle aranıza mesafe koyun" çağrısında bulunarak, "Şu an devam eden davalar da var. Aynı yolu izlerse eğer DEM Parti, o zaman da aynı muameleyle karşılaşır. Demokratik siyaset yapın" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı "Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku" konulu panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye kapatma davası açılması çağrısıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, Türkiye'de teröre ve şiddete geçit verilmeyeceğini belirterek, demokratik hukuk devletlerinde şiddet ve şiddeti teşvikin suç sayıldığını ifade etti. 40 yıla aşkın süredir Türkiye'nin terör belası ile mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Tunç, demokratik siyaset yaptıklarını iddia eden partilerin terörle de arasına mesafe koyması gerektiğini kaydetti.

"Millet size oyu terörü destekleyin diye vermiyor"

Terörle arasına mesafe koyamayan partilerin geçmişte kapatıldığına işaret eden Bakan Tunç, "Böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. Terörü ve şiddeti reddedin. Demokratik siyasetinizi yapmak istiyorsanız özgürce siyasetinizi yapın. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü desteklesin diye oy vermiyor" ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerine hakaret edilmesi kabul edilebilir değil"

Terörü ve şiddeti destekleyen açıklamalarda bulunan partilere hiçbir hukuk devletinin müsaade etmeyeceğini dile getiren Bakan Tunç, "Yetkili makamlar devreye girer. Diyarbakır Sur'da gerçekleşen olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştı. Devlet büyüklerine hakaret edilmesi kabul edilebilir değil. Soruşturma devam ediyor, buna benzer olaylar olmamalı" dedi.

"Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın"

Terörle irtibat ve iltisak nedeniyle partilere kapatılma davalarının her zaman açılabileceğini belirten Bakan Tunç, "Şu an devam eden davalar da var. Aynı yolu izlerse eğer DEM Parti, o zaman da aynı muameleyle de karşılaşır. Demokratik siyaset yapın. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın" diye konuştu.

DEM Parti'nin 78 belediyesi olduğunu söyleyen Bakan Tunç, teröre destek verilen uygulamalar ile karşılaşması noktasında gerekli soruşturmaların başlatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer bu 78 belediye terörü destekleyen bir uygulama gerçekleştirirse eğer ne olacak? Anayasamızın 127'nci maddesi ile Belediyeler Kanunu'nun 45'inci maddesini okudunuz. Yasal mevzuat içerisinde terörü destekliyorsa belediye yönetimi, geçmişteki uygulamaları da gördük. Hiç kimse bir partinin kapatılmasını ister mi? Milletin kaynaklarını devlet düşmanlarına aktarma gayreti içerisinde olursanız -geçmişte oldu, bunların uygulamaları gerçekleşti- yine bunlar tekrar ederse verilen yetkiler kullanılır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye 'terörle aranıza mesafe koyun' çağrısı yaptı - Son Dakika

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