Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin'de çocuklar ağlıyor, küresel sistem seyirci kalıyor - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin'de çocuklar ağlıyor, küresel sistem seyirci kalıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin\'de çocuklar ağlıyor, küresel sistem seyirci kalıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli'nde yaptığı konuşmada, Filistin'deki çocukların yaşadığı zulme dikkat çekerek, küresel sistemdeki ülkelerin sessiz kaldığını belirtti. Tunç, Türkiye'nin çocuk haklarını savunan bir ülke olduğunu vurgulayarak, çocukların her türlü istismardan korunması için yapılan düzenlemeleri anlattı.

24.04.2024 13:24
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Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli"nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Filistin'de çocuklar ağlıyor. Küresel sistem dediğimiz ülkeler buna seyirci kalıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku Paneli'nde konuştu. Sözlerine çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bakan Tunç, çocuk haklarının yalnızca bugün dile getirdikleri bir husus olmadığını, sürekli hatırladıklarını vurguladı. Dünyanın Filistin'de yaşanan zulme sessiz kaldığını ifade eden Bakan Tunç, "Çocuk gülerse dünya güler ama bugün Filistin'de çocuklar ağlıyor. 1917 yılından bu yana Filistin'de zulüm var. Mazlumlara işkence var. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail saldırılarında şehit edilen mazlumlar var. 37 bin Filistinli şehit edildi. Bunun 15 binden fazlası çocuk, yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Küresel sistem dediğimiz ülkeler buna seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar dünya siyasi tarihine birer kara leke olarak geçiyor. Türkiye, Gazze'ye yardıma koşan ülkelerin en başında. Filistin'deki çocukların katledilmemesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diyerek, mazlumların yanında olduklarını belirtti.

"Çocuklarımız en değerli varlıklarımız"

Çocuk hukukundan bahseden Tunç, Türkiye'nin çocukların üstün yararını savunan bir ülke olduğunu dile getirdi. Anayasa değişiklikleri başta olmak üzere çocuklara yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerinden bahseden Tunç, "1982 Anayasamızda çocuk hakları maalesef unutulmuştu. Dolayısıyla 2010 Anayasa değişikliğiyle çocuk hakları ilk kez anayasaya girdi. Çocukların her türlü istismardan korunmasıyla ilgili önlemler tekrardan hatırlatıldı. 2010 Anayasa değişikliği bu açıdan çok önemli. 'Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları korumaya alır' şeklindeki düzenlemeyle aileye güçlü toplumun geleceği olan çocuklarımızın her türlü kötü muameleden korunması anlamında devlete düşen görevler anayasada açık ve ayrıntılı güncellenmiş oldu. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onlara zarar gelmesini hiçbir anne baba istemez, devlette istemez. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız toplum kesimi. Başta anne babaya ve devlete çok önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla aile korunacak ki, içerisindeki kadın da, çocuk da korunabilsin" dedi.

Bu kapsamda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Tunç, şunları söyledi:

"2003 yılında aile mahkemelerini kurduk. 2003 yılına kadar aile mahkemeleri yoktu, diğer mahkemeler içerisinde aileyle ilgili, boşanmayla ilgili, kadınlarımızın, çocuklarımızın mahkeme süreçlerinde nasıl sıkıntılar çektiğini biliyorduk. 2011 yılında da Aile Bakanlığı kuruldu. İçerisinde çocuk hakları ve hizmetleriyle ilgili yapısal düzenlemeler yapıldı. Kadını ve çocuğu koruyan önemli değişiklikler oldu."

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Panele Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birçok yargı mensubu katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Filistin'de çocuklar ağlıyor, küresel sistem seyirci kalıyor - Son Dakika

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