Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli hakim adayıyla görüştü - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli hakim adayıyla görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Sabit Keskin'le görüştü. Tunç, engelli bireylerin yargı teşkilatında görev alabilmeleri için mevzuat düzenlemesi yaptıklarını belirtti. Görüşmeye eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki yasal engellerin kaldırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

10.07.2024 18:30
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Sabit Keskin'le görüştü.

Tunç, Meclis'teki görüşmede, engelli bireylerin yargı teşkilatında görev alabilmeleri yönünde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Tunç, "Bunun uygulamasını görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrenim hayatlarında olduğu gibi meslek hayatlarında da başarılı olacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki yasal engelleri kaldırmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Bayram, " Türkiye Yüzyılı'nda iki gözü de görmeyen ama gönül gözü açık olan Sabit kardeşlerimiz gibi buğday taneleri milletine hizmet edecek." dedi.

Görüşmede, hukuk fakültesini 3 yılda bitiren bedensel engelli Muhammet Taşar da bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görme engelli hakim adayıyla görüştü - Son Dakika

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