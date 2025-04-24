Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme Adalet Bakanlığı'nda başladı. DEM Parti heyetinde Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan bulunuyor.

24.04.2025 10:27  Güncelleme: 11:00
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti'nin İmralı heyeti arasında ertelenen görüşme bugün gerçekleştiriliyor. Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme Adalet Bakanlığı'nda başladı.

HEYETTEKİ İSİMLER DEĞİŞTİ

DEM Parti'den dün yapılan açıklamada, heyetteki isimlerin değiştiği açıklandı. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın görüşmeye katılacağı bildirildi.

"TERÖR BELASINDAN KURTULMAYI TÜM TÜRKİYE İSTİYOR"

TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bakan Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Saat 10.30'da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." demişti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
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Son Dakika Politika Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • şakir:
    KADERE BAK KADERE KIMLER KIMLERLE BERABER 19 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    adalet bakanı 0 1 Yanıtla
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