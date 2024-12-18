Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı'ya Heyet Gönderilmesi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı'ya Heyet Gönderilmesi Açıklaması

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MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından DEM Parti, teröristbaşı ile görüşme talebi için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. DEM Parti'nin talebine verilecek cevap merak konusuyken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bütçe görüşmeleri var. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir." açıklaması geldi.

18.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:27
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantılarında İmralı çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gerekirse Meclis'e getirilip terörün lağvedildiğini söylemesi gerektiğini ifade etmiş, DEM Parti'ninde yüz yüze temas kurması gerektiğini söylemişti.

BÜTÇE SONRASINI İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin çağrıları siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, DEM Parti konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Son olarak konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te açıklamalarda bulundu. İmralı'ya heyet gönderilmesi ile ilgili müsait bir zaman belirleyeceklerini ifade eden Tunç, "Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir." dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Meclis'te 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan İmralı\'ya Heyet Gönderilmesi Açıklaması

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı'ya Heyet Gönderilmesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • k K:
    Bir türlü karar veremediniz ya Amerika'da Emir mi bekliyorsunuz? Kimden emir bekliyorsunuz? İsrail'de mi bekliyorsunuz? Verecekseniz verin yani insanların gururlarıyla haysiyetleriyle oynamanıza hiç gerek yok bakan. 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    NE CENGAVERLER VAR DIŞARDA BEKLİYOR 0 6 Yanıtla
  • Erdal Çiçek:
    Memleketin bütün yükü bu adamın üstünde ne yapsın :))) Hangi birine yetiştirsin adam gece gündüz çalışıyor 2 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Bir Başlangıç İsteğiniz Bu Devlet Bahçeli Dediğini Yapıyorsunuz 4 0 Yanıtla
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