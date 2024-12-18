MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantılarında İmralı çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gerekirse Meclis'e getirilip terörün lağvedildiğini söylemesi gerektiğini ifade etmiş, DEM Parti'ninde yüz yüze temas kurması gerektiğini söylemişti.
Bahçeli'nin çağrıları siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, DEM Parti konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Son olarak konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te açıklamalarda bulundu. İmralı'ya heyet gönderilmesi ile ilgili müsait bir zaman belirleyeceklerini ifade eden Tunç, "Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir." dedi.
Meclis'te 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı'ya Heyet Gönderilmesi Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)