Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı - Son Dakika
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Politika

Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

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Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Anıtkabir'e gitmek üzere yola çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sosyal medyadan sitemkar paylaşımda bulunan Karalar, "Çukurova Havalimanı'nda en ufak bir rüzgarda uçuş yok. 2 saattir yoldayız. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz." dedi.

24.11.2024 12:14
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Meteorolojinin uyarılarının ardından dün etkisini gösteren kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Vatandaşlar hava koşulları nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yolda mahsur kaldı.

"KARAYOLLARININ YOLU AÇMASINI BEKLİYORUZ"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Anıtkabir'de yapılacak etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Zeydan Karalar yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sosyal medya hesabından sitemkar paylaşımda bulunan Karalar, bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Havalimanı'nda en ufak rüzgarda uçuşların iptal edildiğini dile getirdi. Karayollarının yolu açmasını beklediklerini belirten Karalar, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için eşimle birlikte saat 6.30'dan beri yoldayız. Uçaklarımız çalışmıyor. Sağ olsunlar çok güzel bir yere yaptılar havaalanını. En ufak bir rüzgarda uçuş yok. Sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Tam 2 saattir yoldayız. Yol kapalı. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz ama çok zor görünüyor."

Zeydan Karalar, Anıtkabir\'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

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Son Dakika Politika Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Çelikk:
    Hiç birşeye Yaramıyorsun başkan sen 55 13 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    koskoca mahsur beyefendi açamamışmı anıtkabirin yollarını..üstelik bugün oraya öğretmenler günü nedeniyle yoğun bir ziyaret olacağı biliniyorken...izmir metrosunu ulaştırma bakanlığı bitirsin, anıtkabirin yollarını karayolları açsın...peki cehape li belediyeler olarak siz ne p.ka yariyorsunuz 18 11 Yanıtla
  • görkem onat:
    Kapatılan Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda hiç böyle uçuş iptalleri yaşanmıyordu. Halk kapatmayın diye bağırdı, dinlemediniz. Açık olsaydı şimdi bu hava muhalefeti nedeniyle uçuş iptalleri olmazdı. Yine araştırmadan, dinlemeden, müzakere edilmeden yapılan bir yatırım oldu Çukurova Havaalanı... 8 14 Yanıtla
  • Yasar Akyuz:
    Uçuş yok diyor tabiki olmayacak hava durumu vahim, sen neyin peşindesin, muhalefet oluşunda Allahın işinede muhalefetsin 10 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adana Bitik Durumda, Hiç Bir Değişim Yok Rezil İçinde 8 3 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Boş işler senden sorulur. Sıfır hizmet, yüzde yüz ideoloji 5 3 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    Onuda Erdoğan yaptı, degilmi şimdi sana özel kar kürüme aracı gönderiyor İmamoğlu 3 2 Yanıtla
  • Osman null:
    habere bak itin 1 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Ufak bir rüzgar mı var Adana'da? sen nerede yaşıyorsun Zeydan 0 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Poposunun ustune oturmak varken senin neyine Anitkabir etkinliklerine katilmak.Ben degerliysem,partim beni ne yapar yapar gelir alir beni ocagimdan.Sen memleketin her yerini Adana mi sandin?Adana Sakip Aga varken Adana idi.Siz,onun yerini doldurmak icin kirk firin ekmek yemeniz gerekir. 0 0 Yanıtla
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