Zeydan Karalar, Anıtkabir\'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

Politika

Al-Nassr yapılan taklifi en sonunda kabul etti

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün etkisini gösteren kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Vatandaşlar hava koşulları nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yolda mahsur kaldı.

"KARAYOLLARININ YOLU AÇMASINI BEKLİYORUZ"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Anıtkabir'de yapılacak etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Zeydan Karalar yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sosyal medya hesabından sitemkar paylaşımda bulunan Karalar, bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Havalimanı'nda en ufak rüzgarda uçuşların iptal edildiğini dile getirdi. Karayollarının yolu açmasını beklediklerini belirten Karalar, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için eşimle birlikte saat 6.30'dan beri yoldayız. Uçaklarımız çalışmıyor. Sağ olsunlar çok güzel bir yere yaptılar havaalanını. En ufak bir rüzgarda uçuş yok. Sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Tam 2 saattir yoldayız. Yol kapalı. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz ama çok zor görünüyor."