Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye başkan adayı Deniz Yağan'a destek vermek için miting düzenledi.

31.05.2024 12:22  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; yeniden seçim yapılacak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gitti. Başkan Zeydan Karalar; Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek olmak için Kayseri Pınarbaşı ilçesinde esnafla bir araya geldi, mitinge katıldı ve ilçe halkına seslenip destek istedi.

Pınarbaşı ziyaretinin öncesinde Kayseri'nin Sarız ilçesinde Ömer Faruk Ömer Faruk Eroğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Karalar; ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ile seçim otobüsünden halka hitap eden Başkan Karalar, kalabalık tarafından karşılandı. Adana'nın ve Adanalı'nın haksızlığa karşı sesini her daim yükselttiğini aktaran Başkan Zeydan Karalar; "Seçilmiş, mazbatayı alması gereken bir belediye başkanı, hiçbir gerekçe yokken seçimin iptali üzerine görevine başlayamadı. Biz de haksızlığa uğramış Deniz Başkan'ı desteklemeye geldik. İnşallah bu seçimi alacağız ve her türlü şartta Deniz Başkan'ın yanında olacağız. Burada çok sayıda Adanalı kardeşim oy kullanıyor ve onlara çağrıda bulunuyorum. Adanalı haksızlığa gelemez. Adanalı haksızlığa uğramışların hep yanında olmuştur. Biz de Deniz Başkanın yanındayız" dedi.

Pınarbaşı halkının hakkettiği yönetim anlayışına 2 Haziran'dan sonra Deniz Yağan ile kavuşacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi; " Türkiye'de İstanbul seçiminden sonra haksız, gerekçesiz şekilde iptal edilen seçimlerden bir tanesi de Pınarbaşı seçimidir. Kayseri halkının seçimde gereğini yapacağını ve Deniz kardeşimizin seçileceğine inanıyorum. Her eyleminde, projesinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak onun yanında olacağız. Buranın bir eksiği olan asfalt şantiyesi kurulması için yardımcı olacağız. Bunun sözünü veriyorum."

Adana'da elde edilen tarihi seçim başarısına da değinen Başkan Zeydan Karalar; "Milletin hakkını, hukukunu koruduğumuz, insanlarımıza; ayrım yapmadan eşit hizmet götürdüğümüz için, milletimizin parasını yediemin gibi koruduğumuz için; uzun yıllar kazanılamayan ilçeleri de kapsayan önemli bir başarıya imza attık" diye konuştu. Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti;

"Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dürüstlük ilkesinden ayrılmayız. Ulu Önderimiz der ki; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Biz de işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalmasındaki her aşamada çaba göstermek zorundayız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur, başka bir yolumuz yoktur, bu yoldan ayrılmadan dimdik yürümeye devam edeceğiz."

Başkan Zeydan Karalar; Pınarbaşı halkına seslenerek, haksızlığa karşı gereken cevabı 2 Haziran günü sandıkta vermeleri çağrısında bulundu ve sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeydan Karalar, Deniz Yağan, Pınarbaşı, Kayseri, Karalar, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement