Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pınarbaşı ilçesinde destek mitingi düzenledi

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; yeniden seçim yapılacak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gitti. Başkan Zeydan Karalar; Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek olmak için Kayseri Pınarbaşı ilçesinde esnafla bir araya geldi, mitinge katıldı ve ilçe halkına seslenip destek istedi.

Pınarbaşı ziyaretinin öncesinde Kayseri'nin Sarız ilçesinde Ömer Faruk Ömer Faruk Eroğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Karalar; ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ile seçim otobüsünden halka hitap eden Başkan Karalar, kalabalık tarafından karşılandı. Adana'nın ve Adanalı'nın haksızlığa karşı sesini her daim yükselttiğini aktaran Başkan Zeydan Karalar; "Seçilmiş, mazbatayı alması gereken bir belediye başkanı, hiçbir gerekçe yokken seçimin iptali üzerine görevine başlayamadı. Biz de haksızlığa uğramış Deniz Başkan'ı desteklemeye geldik. İnşallah bu seçimi alacağız ve her türlü şartta Deniz Başkan'ın yanında olacağız. Burada çok sayıda Adanalı kardeşim oy kullanıyor ve onlara çağrıda bulunuyorum. Adanalı haksızlığa gelemez. Adanalı haksızlığa uğramışların hep yanında olmuştur. Biz de Deniz Başkanın yanındayız" dedi.

Pınarbaşı halkının hakkettiği yönetim anlayışına 2 Haziran'dan sonra Deniz Yağan ile kavuşacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi; " Türkiye'de İstanbul seçiminden sonra haksız, gerekçesiz şekilde iptal edilen seçimlerden bir tanesi de Pınarbaşı seçimidir. Kayseri halkının seçimde gereğini yapacağını ve Deniz kardeşimizin seçileceğine inanıyorum. Her eyleminde, projesinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak onun yanında olacağız. Buranın bir eksiği olan asfalt şantiyesi kurulması için yardımcı olacağız. Bunun sözünü veriyorum."

Adana'da elde edilen tarihi seçim başarısına da değinen Başkan Zeydan Karalar; "Milletin hakkını, hukukunu koruduğumuz, insanlarımıza; ayrım yapmadan eşit hizmet götürdüğümüz için, milletimizin parasını yediemin gibi koruduğumuz için; uzun yıllar kazanılamayan ilçeleri de kapsayan önemli bir başarıya imza attık" diye konuştu. Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti;

"Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dürüstlük ilkesinden ayrılmayız. Ulu Önderimiz der ki; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Biz de işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalmasındaki her aşamada çaba göstermek zorundayız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur, başka bir yolumuz yoktur, bu yoldan ayrılmadan dimdik yürümeye devam edeceğiz."

Başkan Zeydan Karalar; Pınarbaşı halkına seslenerek, haksızlığa karşı gereken cevabı 2 Haziran günü sandıkta vermeleri çağrısında bulundu ve sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaptı. - KAYSERİ