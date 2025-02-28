Adana'da 'In TECH Growth' Projesinin Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Adana'da 'In TECH Growth' Projesinin Açılışı Gerçekleşti

Adana\'da \'In TECH Growth\' Projesinin Açılışı Gerçekleşti

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmetleri Birliği, Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında 'In TECH Growth' projesinin açılış toplantısını gerçekleştirdi. Proje, teknoloji tabanlı girişimcilikte 60 gencin kapasite geliştirmeyi hedefliyor.

28.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:43
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Başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmetleri Birliği'nin de proje ortağı olduğu, Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında, "In TECH Growth" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

ATGAB Başkanı Zeydan Karalar'ın kent turizmini geliştirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten ATGAB'dan yapılan açıklama şöyle:

"Adana'yı Turizmde marka şehir yapma vizyonu ile ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ATGAB-Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği'nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "In Tech Growth(ITG)" projesi için başlangıç toplantıları 25-26 Şubat tarihleri arasında ev sahibi kurum olan Heket Vakfı liderliğinde Polanya'nın Krakow şehrinde hibrit formatta düzenlendi. 7 farklı ülkeden 9 gençlik çalışanı kurum ortaklığında geliştirilen ve teknoloji tabanlı girişimcilikte 60 genç için kapasite geliştirmeyi amaçlayan ITG projesi, Erasmus+ programı kapsamında 2025-2026 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından desteklenecektir. Birliğimiz Adana turizmine soluk getirecek yeni nesil girişimcileri desteklemeye devam edecektir." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana'da 'In TECH Growth' Projesinin Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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