Adana\'da \'Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet\' Paneli Gerçekleştirildi

Politika

"Nasıl Bir Demokrasi Nasıl Bir Cumhuriyet" konulu panel, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Av. Erdal Yıldırım'ın üstlendiği panelde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteciler Şirin Payzın ile Deniz Zeyrek konuşma yaptı. Hınca hınç dolu salonda yapılan panelin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 bin kişilik bir salonu Adana'ya kazandıracaklarını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana gibi kültür ve sanatın merkez olan şehre, Adana'ya yakışan kültür ve sanat merkezi kazandıracağız. Bu dönemde bunu hayata geçireceğiz" dedi.

Konuşmacıları ve katılımcıları selamlayan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Demokratik Kitle Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri, toplumu iyiye doğru dönüştürme yolunda önemli görev üstlenmektedir. Belediye başkanları da elbette görevlerini layıkıyla yapmalı, halkın kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmeli fakat ayrıca ülkedeki sorunlarla ilgilenmek, yurttaşlık ve aydın sorumluluğunu yerine getirmek gibi vazifesi olduğunu da unutmamalı. Güncel sorunları, konuları gündeme getirmek, halkı aydınlatmak ve örgütlü bir toplum olunabilmesi yolunda üzerine düşeni gerçekleştirmek de bana göre belediye başkanlarının asli görevlerindendir."

Daha köklü bir demokrasi ve daha çağdaş bir Cumhuriyet için birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, modern, bilimi mürşit alan eğitim müfredatına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Konuşmalarının ardından Başkan Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, panelistlere çiçek verdi, katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ADANA