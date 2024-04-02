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Adana'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı - Son Dakika
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Politika

Adana'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı

Adana\'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı

Çanakkale'den köyüne dönen Hatice Akkaya, mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı oldu. Komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat eden Akkaya, rakibini geride bırakarak Kozan'ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçildi. Akkaya, güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini belirtti ve Sin Manastırı'nın turizme kazandırılması için çaba göstereceğini söyledi.

02.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Adana'nın Kozan ilçesinde tek vaadi 'dürüstlük' olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı.

Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya, bir ilki başardı. Kozan'ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya, mahallede komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.

216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesi'nde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy alarak yenen Hatice Akkaya, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.

" Karadeniz'in Sümelası varsa bizim de Sin Manastırımız var"

Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale'den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.

Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı - Son Dakika
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