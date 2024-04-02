Adana'nın Kozan ilçesinde tek vaadi 'dürüstlük' olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı.
Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya, bir ilki başardı. Kozan'ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya, mahallede komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.
216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesi'nde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy alarak yenen Hatice Akkaya, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.
" Karadeniz'in Sümelası varsa bizim de Sin Manastırımız var"
Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale'den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.
Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › Politika › Adana'nın Kozan ilçesinde dürüstlük vaadiyle seçimi kazanan kadın muhtar adayı - Son Dakika
AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. İtirazlar sonucunda oy dağılımında değişiklik yaşandığını belirten CHP yetkilileri, Hatay halkının iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması ve itiraz sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Kurşunlu Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde Şerafettin Uslu, görevine başladı. Uslu, Şakir Kaymak'a teşekkür ederek geçmişe sünger çekip geleceğe odaklanacaklarını belirtti. Kaymak ise Uslu'ya başarılar dileyerek her türlü projede destekçi olacağını ifade etti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mobil aşevi programında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Hürriyet, İzmitlilere teşekkür ederek, asla şımarık ve kibirli davranmayacaklarını belirtti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ''CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar'' şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?