6'lı masada aday ismi gündeme geldi mi? Aynı saatlerde TV'ye çıkan Babacan ve Akşener'in sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika
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6'lı masada aday ismi gündeme geldi mi? Aynı saatlerde TV'ye çıkan Babacan ve Akşener'in sözleri kafa karıştırdı

03.12.2022 11:41

Dün akşam bir canlı yayına konuk olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olacak isme yönelik bir soruya, "Mansur Bey'e de Ekrem Bey'e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim." ifadelerini kullandı. Aynı saatlerde başka bir kanalda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Masada herhangi bir isim konuşmadık." demesi kafaları karıştırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam HaberTürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bir süredir merak edilen "6'lı masanın 2023 seçimlerindeki adayı kim olacak?" sorusuna da yanıt veren Akşener adaylık konusunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yeşil ışık yaktı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MASADAKİ ARKADAŞLARA DA SÖYLEDİM"

Akşener, "Mansur Bey'e de Ekrem Bey'e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse hayır demeyeceğiz. Aday gösterilir gösterilmezler bugün burada konuştuğumuz zaman diğer 5 partiye saygısızlık etmiş olurum. Ne Ekrem İmamoğlu'yla ne Mansur Yavaş'la adaylık üzerine herhangi bir görüşme olmadı."

BABACAN: HERHANGİ BİR İSİM KONUŞMADIK

Aynı saatlerde başka bir kanaldaki programa katılan 6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise masada hiçbir aday isminin konuşulmadığını belirtmesi dikkat çekti. Babacan, "Bugün itibarıyla liderlerin oturduğu masada herhangi bir isim konuşmadık. Biz hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapmıyoruz. Çok kati prensip olarak bunu yapıyoruz. Biz 6'lı masada kendi içimizde oluşturduğumuz alternatifler netleştikten sonra, kısa liste oluşturduktan sonra 6'lı masaya götürüp orada konuşacağız. Masaya götürdüğümüz listenin bile kamuoyuna yansıması bize göre çok sağlıklı bir şey değil." dedi.

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Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masada aday ismi gündeme geldi mi? Aynı saatlerde TV'ye çıkan Babacan ve Akşener'in sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masada aday ismi gündeme geldi mi? Aynı saatlerde TV'ye çıkan Babacan ve Akşener'in sözleri kafa karıştırdı - Son Dakika
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