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Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtımı sırasında şarkıya eşlik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtımı sırasında şarkıya eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Programda, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı ve seçim stratejileri paylaşıldı.

20.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda 31 Mart yerel seçiminde başkanlık yarışına girişecek isimleri açıklamak için kürsüye geldi.

Erdoğan'ın konuşmaya başlamadan önce salonda çalınan "Yeniden İstanbul" şarkısına uzun süre eşlik etmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın özellikle şarkının "Yeniden İstanbul" nakaratlarına katıldığı görülürken salonda bulunanlar da şarkıya ayakta eşlik etti.

YENİDEN İSTANBUL ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'ın eşlik ederek salonda dikkat çeken anlara neden olduğu şarkının sözleri şu şekilde:

"Vuslatın kokusu sardı dört yanı

Ne çok özlemişiz seni İstanbul

Sevdanla tutuşup yandık İstanbul

Gözümüzün nuru sensin İstanbul

Bu aşk derin Leyla-Mecnun misali

Sıvadık kolları hizmete hazırız

Kaldığımız yerden başlama vakti

Senin için varız, gönülden bağlıyız

Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti"

AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARI

Erdoğan'ın açıklamasıyla İstanbul ilçelerindeki AK Parti belediye başkan adayları belli olacak. Erdoğan'ın açıklamasından önce kulislerde yayılan AK Parti'nin İstanbul ilçeleri belediye başkan adayları listesi ise şu şekilde:

Adalar - Sina Şen

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Beykoz - Murat Aydın

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Kadıköy - Veli Arslan

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Çin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Bayrampaşa - İlknur Kovaç

Beşiktaş - Serkan Toper

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Esenler - Tevfik Göksu

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şişli - Gökhan Yüksel

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin kartoğlu

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Esenyurt - Hamit Öncü

Güngören - Bünyamin Demir

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Silivri - Volkan Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtımı sırasında şarkıya eşlik etti
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AK Parti, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtımı sırasında şarkıya eşlik etti - Son Dakika
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