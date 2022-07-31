Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvadı: 81 ilde yaptıracağı anketle nabız yoklayacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvadı: 81 ilde yaptıracağı anketle nabız yoklayacak

31.07.2022 11:15

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek sesle anılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyu yoklaması yapmaya hazırlanıyor 81 ilde özel anket yaptıracağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun alınacak sonuçlara göre adaylık konusunda somut adımlar atması bekleniyor.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı çok merak ediliyor. Son günlerde ismi adaylık için en ciddi şekilde dillendirilen isim ise Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle Balıkesir'deki mitingden sonra Kılıçdaroğlu'nun ismi kulislerde yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. Son dönemde özellikle CHP kanadında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken, yapılan açıklamalar da bu yönde oluyor.

"KAZANABİLİR Mİ?" ENDİŞESİ VAR

Diğer partilerde ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına henüz bir itiraz gelmezken, diğer yandan da "Kazanabilir mi?" endişesi sürüyor. Anketlerde Kılıçdaroğlu'nun oy oranının son dönemde arttığı öne sürülürken, CHP lideri bu konuda bir hazırlığa girişti. Yapılacak toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun özel bir anket yaptıracağı öne sürüldü.

ANKET YAPTIRACAK

Buna göre CHP lideri, ekim-kasım aylarında en az iki şirketle anlaşarak ülke genelinde 81 ili kapsayan, en küçük ilde dahi 1500 örneklem olmak üzere toplamda 200 bin örneklemi içeren kapsamlı bir anket yaptıracak. Anketten çıkacak sonuna göre adaylık kararı alınacak.

"ADAY OLMAK İSTERSEN PARTİ HAZIR"

Öte yandan Duvar'a konuşan CHP'li kurmaylar, parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesi yaptıracağı anketle ilgili, "Kılıçdaroğlu kapsamlı büyük anketler yaptırıp kazanacağına önce kendisi ikna olacaktır. Kazanacağına ikna olduğunda adaylığı ile ilgili partide en ufak sıkıntı yaşanmaz." yorumları yapılıyor.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvadı: 81 ilde yaptıracağı anketle nabız yoklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvadı: 81 ilde yaptıracağı anketle nabız yoklayacak - Son Dakika
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