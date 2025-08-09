Adilcevaz\'da Altyapı ve Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Aydınlar Belde Belediyesi tarafından başlatılan altyapı ve yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Aydınlar Belde Belediyesi tarafından başlatılan altyapı ve yol düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir yandan içme suyu sorunun çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları devam ederken, bir yandan da ana yol ile belde arasındaki eski parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt dökülüyor. Bunun yanında Kışkıllı yolunda başlatılan parke döşeme ve yol genişletme çalışmaları ise tamamlandı.

Öte yandan, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın beldede iki adet semt sahası ve bir gençlik merkezi yapılacağının müjdesi ise belde halkı tarafından sevinçle karşılandı. - BİTLİS