Adıyaman 2025 Yılında Eski Canlılığına Kavuşacak

Politika

'ADIYAMAN'I 2025 YILINDA ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Valiliğimiz, belediyemiz, STK'larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman'ımızı 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız" dedi.

Kurum, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildi. Kırsalda, 39 bin 500 konutumuzun inşasına başladık. Bize düşen bu çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman'ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız."