Adıyaman'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Adıyaman\'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kentte yapımı devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şan, Adıyaman'da yapımı devam eden aile sağlık merkezleri ve acil sağlık hizmet binaları hakkında bilgi vererek, bu yatırımların tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

25.04.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
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AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kentte yapımı devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, kentte yapımı devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adıyaman'da yapımı devam eden aile sağlık merkezleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili İshak Şan, "Tüm hemşerilerimizin sağlık hizmetlerine mümkün olan en kısa sürede kavuşabilmeleri adına ilimizde eşzamanlı olarak yapımına devam edilen ve kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan UMKE binası, yapımı devam eden merkez Varlık Mahallesi ASM ve 112 Acil Sağlık Hizmet binası, yapımı devam eden Yeşilyurt ASM binası, yapımı devam eden Malazgirt ASM binası, yapımı devam eden Şambayat ASM binası, Yer teslimi yapılan Besni Suvarlı ASM binası ve 112 Acil Sağlık Hizmet binası yapılmaktadır. Bu yatırımlar tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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