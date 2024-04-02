Adıyaman\'da Sol Parti Adayı Belediye Başkanlığını Kazandı

Adıyaman'ın il olduğu tarihten bu yana ikinci kez sol bir partinin adayı, Belediye Başkanlığını kazandı.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman'da seçmen, 14 Mayıs 2023 tarihindeki genel seçimlerin aksine bir tercih yaptı.
'Parti meselesi değil, memleket meselesi' sloganıyla seçimlere giren CHP'nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, partisinin bugüne kadar yerel seçimlerde aldığı oyu ikiye katlayarak Belediye Başkanı seçildi. Tutdere, geçerli oyların yüzde 49,74'ünü yani 51 bin 299 oy aldı.
1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Şevket Gürsoy'un belediye başkanlığı seçildiği Adıyaman'da, 30 yıl sonra sol siyasi partiden bir aday belediye başkanlığını kazandı.
1989-1994 yıllarından SHP'li Belediye Başkanı Şevket Gürsoy'dan sonra 1994-1999 yıllarında Refah Partisi'nden Abdulkadir Kırmızı, refah partisi kapatılınca 1999-2004 yılları arasında Abdulkadir Kırmızı Fazilet Partisi'nden belediye başkanı seçildi.
AK Parti'nin kurulmasıyla kentte her seçimi AK Parti'nin adayı kazandı. 2004-2014 yılları arasında Necip Büyükaslan, 2014-2019 yılları arasında Hüsrev Kutlu, 2019-2024 yılları arasında ise Süleyman Kılınç belediye başkanlığı yaptı.
"Ayrımcılık asla yapmayacağım"
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminin değerlendirmesini İHA'ya yapan Abdurrahman Tutdere, "Biz Adıyaman'da büyük bir önyargıyı kırdık. Belediyecilikte sağ sol olmaz. Belediyecilikte insan odaklı, hizmet odaklı çalışma olur. Ben bu kentte iki dönem milletvekilliği yaptım, hiçbir zaman parti gözüyle memleket meselelerine bakmadım. Merkezimizde hep insan vardı ve hep o şekilde çalıştım. 6 Şubat sonrasında her anı vatandaşlarımızla birlikte burada yaşadık. Zor güleri birlikte yaşadık. Kefensiz binlerce vatandaşımızı birlikte toprağa verdik. O süreçte yardaların sarılması konusunda çok büyük gayretler gösterdik. Hep halkımızın yanında olduk. Halk Tutdere'nin yanında oldu. Tutdere'ye duyulan güven ve bu işi başaracağına inandığı için oy verdi. Çok büyük bir başarı sağladık. Adıyaman'da deprem sonrası insanların mutları kaybolmuştu. Sandıkta umutları yeşerttik, halkımızla beraber bu umutları büyüteceğiz. Adıyamanlılar mutlu, sokaktakiler mutlu, insanlar mutlu. Bu mutlu ortamda her türlü hizmet gelecektir. Ben aldığım sorumluluğun farkındayım, yükün farkındayım. Halkımla beraber sorunların üstesinden geleceğiz. Tutdere herkesin adayıydı, seçildikten sonra da herkesin başkanı olacak. Ayrımcılık asla yapmayacağım ve parti gözlükleriyle değil memleket gözlükleriyle olaya bakacağım. Bundan sonrada memleket meselesidir. Bu seçim sürecinde sandığa giden, oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, Bilecen'e başarılar diledi. Bilecen ise teşekkür konuşmasında Kilis'in kazandığını belirtti ve seçimin bittiğini vurgulayarak parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını takacağını söyledi.
Mucur ilçesinde yapılan seçimlerde MHP temsilcilerinin itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
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