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Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü - Son Dakika

Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü

22.12.2021 16:28
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü

Adıyaman heyeti, projeler ve yatırımlar ile ilgili bakanlar ile görüştü.

Adıyaman heyeti, projeler ve yatırımlar ile ilgili bakanlar ile görüştü.

Adıyaman ile ilgili yatırımları görüşmek üzere AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Aile- Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili olarak açıklama yapan Milletvekili Ahmet Aydın, "Milletvekili arkadaşlarımız, valimiz ve belediye başkanımız ile birlikte Adıyaman'da devam yatırımlar ve ihtiyaçlar ile ilgili olarak taleplerimizi bakanlarımız ile görüştük. İlimizde devam eden yatırımlar ve ihtiyaçlar noktasında oldukça verimli toplantılar gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm çalışmaları, yapımı devam eden Millet Bahçesi, Koçali Barajı ve yapımı devam eden barajlar, kuşaklama kanalı ve birçok konuda taleplerimizi ilgili bakanlarımıza ilettik. Hazine ve Maliye Bakanımızı ziyaretimizde, Adıyaman olarak her zaman olduğu gibi hHükümetimizin ve Bakanımızın yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Adıyaman ile ilgili olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü
Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Maliye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adıyaman heyeti bakanlarla görüştü - Son Dakika


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