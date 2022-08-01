Turanlı: "Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Turanlı: "Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor"

01.08.2022 15:49
Turanlı: "Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor"

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, badem hasadına az bir zaman kala badem fiyatlarına dikkat çektiKahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, çiftçilerin gözü kulağının, fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı badem fiyatında...

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, badem hasadına az bir zaman kala badem fiyatlarına dikkat çekti

Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, çiftçilerin gözü kulağının, fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı badem fiyatında olduğunu söyledi.

Turanlı, "Adıyaman badem üretiminde Türkiye'nin alan bazda ve verim olarak birinci sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz alternatif ürüne yönelerek bölge iklimine ve toprak yapısına uygun badem ürününe yöneldi. Yaklaşık olarak on iki yıl önce dikimine başlanan badem ürünü 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı. Çiftçilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği bademde yüksek girdi maliyetleri olmasına rağmen çiftçilerimiz pes etmeden badem yetiştiriciliğine devam ediyor. Çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirirken, badem hasadına az bir zaman kala çiftçilerimizin gözü kulağı fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı badem fiyatında. Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde yaşanan dolu, don ve fırtına gibi doğa olayları karşısında badem bahçelerimiz zarar görmüştür. Badem yetiştiriciliğinde hem yüksek girdi maliyetleri hem de doğa olayları karşısında çiftçilerimiz üretime devam etmekte ve fazlasıyla zorlanmaktadır. Bu olumsuz durumların etkisini bir nebze unutmak için devlet yetkililerinin badem fiyatını çiftçilerimizi memnu edecek bir seviyede açıklamasını istiyoruz. Badem, sadece ürün olarak görülmemesi gerekmektedir. Badem alanların artmasıyla dışarıya ( Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa) mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlarımız, badem sayesinde çalışma fırsatı bulup, geçimini sağlamaktadır. Öte yandan bölgemizde badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlarımız için istihdam alanları oluşmaktadır. Çiftçilerimizin umudu olan badem ürününün sürdürebilirliği için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla badem fiyatının belirleyici yetkilileri olan Tarım Bakanımız Vahit Kirişci ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'dan hasat başlamadan bir an önce badem alımının resmi fiyatını açıklamalarını istiyoruz. Aksi takdirde çiftçi emeğini göz ardı eden tüccarlara mahkum olacaktır. Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmek isteniyorsa en kısa sürede çiftçilerimizin beklentisi olan alım fiyatı açıklanmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Turanlı: 'Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: Turanlı: "Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement